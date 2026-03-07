Nỗi đau lặng thầm của Michael Ballack

Lần đầu sau bi kịch năm 2021, Michael Ballack chia sẻ về nỗi mất mát khi con trai Emilio qua đời ở tuổi 18.

Michael Ballack từng là thủ quân tuyển Đức.

Có những biến cố khiến con người thay đổi mãi mãi. Với Michael Ballack, khoảnh khắc ấy đến vào năm 2021, khi con trai ông, Emilio Ballack, qua đời ở tuổi 18 sau một tai nạn tại Bồ Đào Nha.

Tin dữ khi ấy khiến nhiều người trong thế giới bóng đá bàng hoàng. Nhưng với Ballack, đó không chỉ là một sự kiện đau lòng được nhắc đến trên truyền thông. Đó là nỗi mất mát sâu sắc của một người cha.

Trong suốt một thời gian dài sau bi kịch, Ballack gần như không nói về con trai. Cựu đội trưởng đội tuyển Đức chọn cách giữ im lặng. Với ông, sự im lặng đôi khi là cách duy nhất để đối diện với nỗi đau.

Gần đây, Ballack lần đầu mở lòng về những gì ông đã trải qua. Những lời chia sẻ của ông rất ngắn, nhưng chất chứa nhiều cảm xúc.

“Thật khó khăn. Bạn không thể tưởng tượng được. Điều đó thậm chí không thể diễn tả bằng lời”, Ballack nói.

Cựu tiền vệ người Đức thừa nhận việc nói về con trai vẫn là điều vô cùng khó khăn. Có những cảm xúc quá lớn để có thể diễn đạt. Có những ký ức khiến ông nghẹn lại mỗi khi nhắc đến.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Ballack luôn được biết đến là một thủ lĩnh mạnh mẽ. Ông từng là đội trưởng của đội tuyển Đức, thi đấu cho nhiều CLB lớn như Bayern Munich và Chelsea. Trên sân cỏ, Ballack nổi bật với cá tính mạnh, khả năng lãnh đạo và tinh thần thi đấu không khoan nhượng.

Nhưng ngoài sân cỏ, ông cũng chỉ là một người cha. Và nỗi đau mất con là điều không ai có thể chuẩn bị trước.

Ballack thừa nhận sau bi kịch ấy, cách ông nhìn cuộc sống đã thay đổi. Khi một biến cố bất ngờ xảy ra, con người mới thực sự nhận ra cuộc đời mong manh đến mức nào.

Những điều từng được xem là quan trọng có thể bỗng trở nên nhỏ bé. Những khoảnh khắc bình thường trong cuộc sống lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Theo Ballack, sau một biến cố như vậy, điều còn lại đôi khi là nỗi sợ. Nỗi sợ rằng những điều không thể lường trước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chính cảm giác ấy khiến con người ý thức rõ hơn về sự mong manh của cuộc sống.

Dù vậy, Ballack vẫn cố gắng bước tiếp. Không phải vì nỗi đau đã qua. Mà bởi ông buộc phải học cách sống cùng nó. Đó là hành trình chấp nhận, dù biết rằng sự mất mát ấy sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Trong hành trình ấy, ký ức trở thành một phần quan trọng. Những ký ức về Emilio vẫn luôn ở lại trong trái tim ông.

Với Ballack, có những mất mát không thể vượt qua. Và ông chỉ học cách sống cùng chúng, như một phần của cuộc đời mình.