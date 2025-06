Ballack phẫn nộ với Bayern Munich

Phát biểu sau trận thua 0-1 của Bayern Munich trước Benfica hôm 25/6, Ballack chỉ trích tiền vệ Leroy Sane lẫn HLV Vincent Kompany. Ballack cho rằng một cầu thủ đã đạt thỏa thuận sang một CLB khác không nên tiếp tục thi đấu trong màu áo Bayern.

"Màn trình diễn của cậu ấy gây thất vọng lớn", Ballack nói. "Leroy quá thiếu sự tập trung, cá tính và sự nghiêm túc trong việc xử lý các tình huống trên sân".

Trong trận đấu này, HLV Kompany thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng Sane vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút. Dù vậy, ngôi sao người Đức chơi dưới mức kỳ vọng. Điều này khiến Ballack cảm thấy không hài lòng, đặc biệt khi chứng kiến sự thiếu hiệu quả của Sane trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trước đó, Sane quyết định rời Bayern Munich để tìm kiếm thử thách mới tại Galatasaray từ mùa 2025/26. Nhà vô địch Bundesliga chấp nhận để cầu thủ người Đức ra đi dưới dạng tự do.

Dù đã có 222 trận đấu cho Bayern, ghi 61 bàn và có 55 pha kiến tạo, Sane không thuyết phục được Ballack. Huyền thoại tuyển Đức cho rằng những con số này không phản ánh đúng năng lực thực sự của Sane.

"Tại sao họ lại để Leroy thi đấu cả trận khi mà cậu ta có rất ít ảnh hưởng đến trận đấu? Leroy có cơ hội và nhiều thời gian để tỏa sáng, nhưng lại không làm tốt vai trò của mình. Những thay đổi của Kompany không phát huy tác dụng", Ballack phân tích.

Bayern sẽ gặp Flamengo vào ngày 30/6 ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™.

