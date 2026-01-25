AFC gọi tên Đình Bắc ở cuộc đua Vua phá lưới U23 châu Á

Nguyễn Đình Bắc khép lại VCK U23 châu Á Saudi Arabia 2026 bằng danh hiệu Vua phá lưới, phần thưởng xứng đáng cho một chiến dịch thi đấu hiệu quả và giàu dấu ấn cá nhân của đội trưởng U23 Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 2004 ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, góp công lớn giúp U23 Việt Nam kết thúc giải đấu ở vị trí thứ ba, sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu trong trận tranh hạng ba. Trong bối cảnh U23 Việt Nam không phải đội chơi tấn công áp đảo, đóng góp của Đình Bắc càng trở nên nổi bật.

Điểm đặc biệt trong hành trình giành danh hiệu cá nhân của Đình Bắc nằm ở cách anh được sử dụng. Do gặp vấn đề về thể trạng, tiền đạo này chỉ đá chính 2 trong tổng số 6 trận, phần lớn thời gian phải vào sân từ băng ghế dự bị. Dù vậy, Đình Bắc vẫn biết cách tạo ra khác biệt mỗi khi xuất hiện, cho thấy hiệu suất ghi bàn đáng nể.

Ngay trận ra quân, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công An Hà Nội ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Ở lượt trận tiếp theo, anh tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia 1-0, qua đó đứng đầu bảng A sau vòng bảng.

Tại vòng tứ kết, Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn nâng tỷ số trong chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ trước U23 UAE, một lần nữa thể hiện khả năng tận dụng cơ hội trong thời điểm quan trọng. Dù U23 Việt Nam dừng bước trước U23 Trung Quốc ở bán kết, tiền đạo 22 tuổi vẫn để lại dấu ấn đậm nét.

Ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc, Đình Bắc ghi bàn thắng thứ hai cho đội nhà bằng một cú sút phạt đẳng cấp, góp phần đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Dù phải rời sân sớm vì thẻ đỏ và không thể tham gia loạt “đấu súng”, anh vẫn là một trong những nhân tố nổi bật nhất của giải.

Danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ ghi nhận số bàn thắng của Đình Bắc, mà còn phản ánh sự hiệu quả, bản lĩnh và vai trò thủ lĩnh của anh trong màu áo U23 Việt Nam ở một giải đấu đỉnh cao của bóng đá trẻ châu lục.