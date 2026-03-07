Tuyển nữ Việt Nam gục ngã trước Đài Bắc Trung Hoa

Trưa 7/3, tuyển nữ Việt Nam thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ 2 bảng C giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại đầu tiên ở giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 với sự tự tin sau chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ. Tuy nhiên, trước một Đài Bắc Trung Hoa chơi kỷ luật và giàu thể lực, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã trải qua 90 phút đầy thử thách.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Đông Á chủ động đẩy cao đội hình pressing. Những pha áp sát liên tục ngay bên phần sân đối phương khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó trong khâu triển khai bóng. Phút 14, Chen Yu Chin thoát xuống nguy hiểm từ một đường chuyền dài, nhưng thủ môn Kim Thanh kịp thời băng ra đánh đầu giải nguy.

Sức ép của Đài Bắc Trung Hoa cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 26. Khi hàng thủ Việt Nam bị kéo lệch sau tình huống bọc lót của Diễm My, khoảng trống xuất hiện trong vòng cấm. Matsunaga Saki tung cú dứt điểm kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang, trước khi Su Yu Hsuan ập vào đánh đầu bồi, mở tỷ số cho đội bóng áo xanh.

Tuyển Việt Nam gặp khó trong việc tìm bàn thắng vào lưới đối thủ.



Nhận bàn thua, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đáp trả. Phút 29, Hải Yến kiến tạo thuận lợi để Trần Thị Duyên dứt điểm, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Trước khi hiệp một khép lại, Kim Thanh tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua cận thành sau cú sút của Wu Kai Ching.

Sang hiệp hai, Huỳnh Như được tung vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội, đáng chú ý là tình huống bóng chạm tay hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trong vòng cấm ở phút 68, nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Dù liên tiếp gây sức ép cuối trận, các pha dứt điểm của Hải Linh, Thái Thị Thảo hay Thanh Nhã đều thiếu chính xác. Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1. Sau hai lượt trận, đội tạm đứng thứ hai với 3 điểm, xếp trên Đài Bắc Trung Hoa nhờ hiệu số.