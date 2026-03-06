Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sân Trống Đồng gây sốt trên toàn thế giới

  • Thứ sáu, 6/3/2026 15:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Thông tin về dự án sân vận động Trống Đồng của Việt Nam tiếp tục gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội toàn cầu.

San Trong Dong anh 1

Bài đăng của Romano nhận về lượt tương tác khủng.

Trưa 6/3, chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đăng tải hình ảnh mô phỏng sân vận động cùng dòng trạng thái: "Việt Nam bắt đầu xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới, với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi. Công trình được gọi là sân Trống Đồng".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khổng lồ. Chỉ sau khoảng 2 giờ, bài viết đạt gần 130.000 lượt thích, gần 2.000 lượt chia sẻ và hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước quy mô của dự án.

Một tài khoản viết: "Nếu sân này có thật, đó sẽ là một trong những công trình bóng đá ấn tượng nhất hành tinh". Trong khi đó, một người khác đùa rằng: "Ở sân vận động này, cầu thủ có lẽ cần dùng drone để nhìn thấy khán giả ở hàng ghế cuối". Bình luận này nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt thích từ cộng đồng mạng.

Trước đó, các tờ báo trong khu vực Đông Nam Á và cả báo Anh, Mỹ cũng ấn tượng với tầm vóc của siêu dự án.

Sân Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.171 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Với diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới.

Công trình tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như thay mới mặt cỏ trong 6-10 giờ, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, kiểm soát an ninh thời gian thực, tái chế 70% nước sạch và tối ưu thông gió tự nhiên nhằm tiết kiệm năng lượng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Hiểu Phong

