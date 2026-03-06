Hình ảnh khó tin của nữ VĐV trượt tuyết

Huyền thoại trượt tuyết Lindsey Vonn khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ đoạn video tập phục hồi sau chấn thương.

Lindsey Vonn nỗ lực tập luyện dù mới trải qua ca phẫu thuật.

Trong bài đăng trên Instagram ngày 5/3, Vonn chia sẻ đoạn video ghi lại buổi tập phục hồi của mình. Trong clip, cô thực hiện các bài tập phần thân trên như nâng tạ và rèn luyện cơ bụng. Điểm gây chú ý là nhiều bài tập được thực hiện khi cô chỉ đứng bằng một chân, trong khi chân bị thương bị băng bó.

Ở một số khoảnh khắc, Vonn cố gắng đứng dậy khỏi xe lăn và đặt nhẹ trọng lượng lên chân bị thương. Hình ảnh đó cho thấy quá trình phục hồi vẫn còn rất khó khăn, nhưng nữ vận động viên 41 tuổi vẫn kiên trì tập luyện.

"Chắc chắn có những thời điểm rất khó khăn nhưng tôi vẫn biết ơn và vẫn đang cố gắng. Mục tiêu duy nhất là hồi phục. Từng ngày một", Vonn viết trên Instagram.

Tai nạn của Vonn xảy ra tại Olympic Milano Cortina 2026 hôm 8/2. Trong nội dung đổ đèo nữ, cô va vào cổng kỹ thuật và ngã chỉ sau 13 giây thi đấu. Sau cú ngã, Vonn được trực thăng đưa đến bệnh viện Ca' Foncello tại Treviso, Italy. Các bác sĩ sau đó tiến hành 4 ca phẫu thuật khi phát hiện gãy xương chày phức tạp, thậm chí có nguy cơ mất chân.

Vonn cũng thừa nhận thử thách hiện tại không chỉ nằm ở thể chất mà còn ở tinh thần. Tuy vậy, huyền thoại trượt tuyết từng giành 3 huy chương Olympic khẳng định cô không hối tiếc về việc thi đấu tại Thế vận hội. Cô cho hay sẽ kiên nhẫn từng bước trong quá trình hồi phục.

