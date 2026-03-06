'Nữ thần trượt băng' kêu cứu sau Olympic

Nhà vô địch Olympic mùa đông 2026 Alysa Liu kêu gọi người hâm mộ tôn trọng không gian riêng sau một trải nghiệm không mấy vui vẻ ở sân bay.

Alysa Liu gây ấn tượng với hai HCV ở Olympic mùa đông 2026.

Việc giành hai huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông 2026 mang lại hào quang cho Alysa Liu, song còn kéo theo những tình huống khó xử ngoài đời thường.

Trong bài đăng trên Instagram hôm 4/3, nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ cho biết cô vừa có một trải nghiệm không thoải mái ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay. Theo Liu, nhóm người chờ sẵn ở khu vực lối ra với máy ảnh và nhiều vật dụng để xin chữ ký.

Đám đông nhanh chóng tiến sát lại phía cô, khiến không gian cá nhân gần như bị xóa bỏ. Tình huống càng trở nên căng thẳng khi một người trong số đó còn đuổi theo Liu tới tận chiếc xe đang chờ bên ngoài. "Họ đứng sát. Có người còn đuổi theo tôi đến tận xe", Liu chia sẻ.

Sau trải nghiệm không tốt, vận động viên 20 tuổi trực tiếp gửi lời nhắn tới người hâm mộ trên mạng xã hội. "Xin đấy, đừng làm vậy với tôi", cô viết kèm theo biểu tượng khuôn mặt đang khóc như lời kêu cứu về việc tôn trọng không gian riêng tư.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Liu đang trải qua tuần lễ bận rộn tại New York sau khi trở về từ Olympic Milano-Cortina 2026. Ở giải đấu này, cô giành huy chương vàng nội dung đơn nữ với bài biểu diễn trên nền nhạc "MacArthur Park" của Donna Summer.

Thành công quá lớn khiến đời tư của Alysa Liu bị ảnh hưởng.

Sau thành công tại Olympic, Liu liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền thông. Cô tham gia talk show "Watch What Happens Live with Andy Cohen", góp mặt trên chương trình "Today", nơi cô gặp gỡ diễn viên Daniel Radcliffe, và ghé xem vở kịch "Oh, Mary!" tại nhà hát Lyceum ở New York. Liu cũng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Teen Vogue.

Danh tiếng tăng nhanh khiến Liu phải thích nghi với sự chú ý ngày càng lớn từ công chúng. Trong cuộc trò chuyện với People ngay sau khi giành huy chương vàng, cô thừa nhận mình vẫn chưa quen với vai trò hình mẫu đối với người hâm mộ. "Tôi không chắc mình muốn trở thành hình mẫu, nhưng có lẽ tôi đang ở vị trí đó", Liu nói.

Liu từng gây bất ngờ khi giải nghệ trượt băng ở tuổi 16 trước khi trở lại thi đấu 2 năm sau đó. Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những người coi cô là nguồn cảm hứng, Liu cho rằng mỗi người nên dành thời gian khám phá bản thân và thử nhiều điều mới.

Theo cô, việc tạm nghỉ đôi khi cũng cần thiết để nhìn lại con đường phía trước.

