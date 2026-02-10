Khoảnh khắc băng giá tại Milan Cortina hóa thành cơn mưa cảm xúc, khi Jake Paul bật khóc trên khán đài chứng kiến vị hôn thê Jutta Leerdam đi vào lịch sử Olympic môn trượt băng tốc độ.

Giọt nước mắt hạnh phúc của Jake Paul. Ảnh: Henk Jan Dijks/Marcel ter Bals/DeFodi.

Ở nội dung 1.000 m nữ rạng sáng 10/2, Leerdam hoàn thành mục tiêu giành HCV và phá kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 12 giây 31. Trên khán đài, Jake Paul đứng bật dậy, ôm mặt khóc nức nở bên gia đình Leerdam. Tất cả không giấu nổi nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc đỉnh cao của cô gái 27 tuổi.

Leerdam vượt qua đồng đội Femke Kok, người vừa thiết lập cột mốc 1 phút 12 giây 59 ít phút trước đó. Kết quả giúp Kok giành HCB, trong khi HCĐ thuộc về Miho Takagi (Nhật Bản) với thời gian 1 phút 13 giây 95.

Với Leerdam, tấm HCV tại Milan Cortina mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là huy chương vàng Olympic mùa đông đầu tiên trong sự nghiệp của cô, sau HCB tại Bắc Kinh 2022.

Hành trình từng bị đe dọa nghiêm trọng khi Leerdam bất ngờ ngã tại vòng loại Olympic của Hà Lan, khiến cơ hội dự Thế vận hội bị đặt dấu hỏi. Cuối cùng, cô vẫn được trao niềm tin và đáp lại bằng màn trình diễn xuất sắc, chứng minh quyết định của ban huấn luyện là hoàn toàn đúng đắn.

Leerdam phá kỷ lục Olympic mùa đông nội dung 1.000 m nữ môn trượt băng tốc độ.

Trong khi đó, Jake Paul không xa lạ với việc thể hiện cảm xúc công khai. Niềm vui tại Olympic mùa đông đối lập với những ồn ào gần đây của võ sĩ trên mạng xã hội.

Dù vậy, trong khoảnh khắc Leerdam phá kỷ lục, mọi tranh cãi đều lùi lại phía sau và nhường chỗ cho những giọt nước mắt hạnh phúc thuần khiết.

Paul và Leerdam đính hôn vào tháng 3/2025. Và tại Milan Cortina, họ cùng nhau chạm tới một trong những đỉnh cao rực rỡ nhất của sự nghiệp và cảm xúc.