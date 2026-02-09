Pogba đón con thứ 3

Giữa lúc hành trình hồi sinh sự nghiệp gặp nhiều khó khăn sau quãng thời gian sóng gió, Paul Pogba tìm thấy hạnh phúc và điểm tựa tinh thần bên gia đình.

Maria Zulay Salaues và Pogba trong bệnh viện.

Trên trang cá nhân, tiền vệ người Pháp thông báo tin vui đón con thứ 3. Anh chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi vợ anh - người mẫu Zulay, bế em bé sơ sinh trong bệnh viện. Pogba bày tỏ: "Một thành viên mới gia nhập gia đình Pogba. Tôi tự hào về nữ hoàng Maria Zulay. Tôi thật sự, thật sự rất hạnh phúc".

Pogba và Zulay kết hôn từ năm 2018, trước đó có hai cậu con trai Labile Shakur (sinh năm 2019) và Keyaan Zaahid (sinh năm 2021). Giới tính và tên của đứa con thứ ba chưa được Pogba công khai.

Pogba hiện gặp khó trong sự nghiệp. Cầu thủ 32 tuổi gia nhập AS Monaco vào mùa hè 2025 với hợp đồng hai năm, nhằm tái khởi động sự nghiệp sau chuỗi ngày dài chấn thương và án cấm thi đấu doping.

Ban đầu, Pogba dự kiến trở lại tập luyện và ra sân với cường độ cao từ cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, mọi thứ lúc này lệch hướng. Dù hợp đồng của Pogba còn thời hạn tới mùa hè năm 2027, ban lãnh đạo Monaco không loại trừ phương án tìm lối thoát cho cả hai bên.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pogba mới chỉ có vỏn vẹn khoảng 30 phút thi đấu kể từ khi trở lại. Những vấn đề thể trạng liên tiếp bủa vây tiền vệ sinh năm 1993, khiến anh không thể duy trì nhịp tập luyện ổn định.

