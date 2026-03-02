7 trận World Cup có Anh, Pháp chưa được cấp phép

Thị trấn Foxborough (Mỹ) yêu cầu FIFA đảm bảo tài chính trước khi cấp phép tổ chức bảy trận World Cup 2026, nếu không sẽ ra sức ngăn các trận đấu diễn ra tại Boston Stadium.

Boston Stadium toạ lạc tại bang Massachusetts, được lựa chọn tổ chức bảy trận đấu tại World Cup 2026, bao gồm một trận tứ kết diễn ra ngày 9/7. Sân vận động có sức chứa 65.000 chỗ này sẽ đăng cai năm trận vòng bảng, một trận vòng 1/32 và một trận tứ kết.

Về hạ tầng, địa điểm này không gặp bất kỳ trở ngại nào. Kể từ khi khánh thành năm 2002, sân thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn, trong đó có các trận đấu của New England Patriots (NFL) và New England Revolution (MLS).

Tuy nhiên, vấn đề phát sinh không nằm ở chuyên môn tổ chức, mà ở chi phí an ninh và dịch vụ công. Theo The Athletic, chính quyền Foxborough ước tính cần khoảng 7,8 triệu USD để chi trả cho cảnh sát và các hoạt động đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra giải đấu.

Hội đồng quản lý địa phương phát ra thông báo sẽ từ chối cấp phép nếu không có cam kết tài chính rõ ràng. Thành viên hội đồng Bill Yukna khẳng định đây không phải trách nhiệm ngân sách của thị trấn.

Terri Lawton, chủ một trang trại gần sân đấu, bày tỏ sự ủng hộ với lập trường này. Bà cho rằng Foxborough là một thị trấn nhỏ và không thể ứng trước khoản tiền lớn như vậy. Theo bà, nếu World Cup mang lại lợi ích kinh tế, những bên hưởng lợi nên cùng chia sẻ chi phí.

Hội đồng đặt hạn chót ngày 17/3 để thông qua giấy phép, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc ai sẽ chi trả khoản kinh phí nói trên. Nếu bế tắc kéo dài, các trận đấu có thể bị ảnh hưởng.

Theo lịch dự kiến, Boston Stadium sẽ tổ chức các trận: Haiti – Scotland (13/6), Bolivia/Iraq/Suriname – Na Uy (16/6), Scotland – Morocco (19/6), Anh – Ghana (23/6), Na Uy – Pháp (26/6), một trận vòng 1/32 (29/6) và một trận tứ kết (9/7).

Câu chuyện tại Foxborough cho thấy tổ chức World Cup không chỉ là bài toán thể thao, mà còn liên quan trực tiếp đến ngân sách và trách nhiệm quản lý của địa phương.

Ông Trump nhún nhảy YMCA tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc YMCA trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy ngày 5/12