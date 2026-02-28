Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dự án sân Trống Đồng lên báo Mỹ

  • Thứ bảy, 28/2/2026 16:07 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Siêu dự án sân vận động Trống Đồng của Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế.

san Trong Dong anh 1

Hình ảnh sân Trống Đồng do tờ beIN SPORTS USA đăng tải.

Sau khi dự án chính thức được khởi công, trang beIN SPORTS USA đăng tải phối cảnh sân với nội dung: "Sân vận động lớn nhất thế giới mới được xây dựng tại Việt Nam, mang tên Trống Đồng, với sức chứa khoảng 135.000 khán giả".

Từ đầu tháng 2, beIN SPORTS USA liên tục có các bài viết về sân Trống Đồng. Tờ báo khẳng định công trình sẽ vượt qua Rungrado 1st of May Stadium (130.000 chỗ) để trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất hành tinh.

"Không chỉ là sân bóng, đây còn được định hướng trở thành tổ hợp đa năng phục vụ sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Dự ấn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của các sự kiện lớn do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic châu Á tổ chức", beIN SPORTS USA viết.

Trước đó, các tờ báo trong khu vực Đông Nam Á và cả báo Anh cũng ấn tượng với tầm vóc của siêu dự án. Hiện tại, 3 sân vận động lớn nhất thế giới lần lượt là Rungrado (Triều Tiên), Grand Stade Hassan II (120.000 chỗ) và Michigan Stadium (khoảng 107.000 chỗ).

Sân Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.171 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng. Với diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới.

Công trình tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như thay mới mặt cỏ trong 6-10 giờ, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, kiểm soát an ninh thời gian thực, tái chế 70% nước sạch và tối ưu thông gió tự nhiên nhằm tiết kiệm năng lượng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Báo Malaysia ngỡ ngàng với dự án sân Trống Đồng

Truyền thông Malaysia dành sự quan tâm đặc biệt cho dự án sân Trống Đồng của Việt Nam, coi đây là bước đi đầy tham vọng trong nỗ lực vươn tầm trên bản đồ bóng đá thế giới.

19:22 9/2/2026

Sân Trống Đồng lên báo Anh, được so sánh với Old Trafford

Truyền thông Anh đưa tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, trở thành sân bóng lớn nhất thế giới và vượt xa quy mô của Old Trafford.

01:54 9/2/2026

Hai khoảnh khắc khiến fan MU sững sờ

Tối 30/8 (giờ Hà Nội), CĐV MU ngỡ ngàng khi chứng kiến Amad Diallo hỏng ăn trước khung thành bỏ trống, đồng thời Matheus Cunha dính chấn thương.

22:28 30/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

