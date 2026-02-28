Dự án sân Trống Đồng lên báo Mỹ

Siêu dự án sân vận động Trống Đồng của Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế.

Hình ảnh sân Trống Đồng do tờ beIN SPORTS USA đăng tải.

Sau khi dự án chính thức được khởi công, trang beIN SPORTS USA đăng tải phối cảnh sân với nội dung: "Sân vận động lớn nhất thế giới mới được xây dựng tại Việt Nam, mang tên Trống Đồng, với sức chứa khoảng 135.000 khán giả".

Từ đầu tháng 2, beIN SPORTS USA liên tục có các bài viết về sân Trống Đồng. Tờ báo khẳng định công trình sẽ vượt qua Rungrado 1st of May Stadium (130.000 chỗ) để trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất hành tinh.

"Không chỉ là sân bóng, đây còn được định hướng trở thành tổ hợp đa năng phục vụ sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Dự ấn được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của các sự kiện lớn do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic châu Á tổ chức", beIN SPORTS USA viết.

Trước đó, các tờ báo trong khu vực Đông Nam Á và cả báo Anh cũng ấn tượng với tầm vóc của siêu dự án. Hiện tại, 3 sân vận động lớn nhất thế giới lần lượt là Rungrado (Triều Tiên), Grand Stade Hassan II (120.000 chỗ) và Michigan Stadium (khoảng 107.000 chỗ).

Sân Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic quy mô 9.171 ha, tổng vốn dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng . Với diện tích 73,3 ha và sức chứa 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng được thiết kế đạt chuẩn FIFA, sở hữu mái che đóng mở tự động quy mô lớn nhất thế giới.

Công trình tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như thay mới mặt cỏ trong 6-10 giờ, hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, kiểm soát an ninh thời gian thực, tái chế 70% nước sạch và tối ưu thông gió tự nhiên nhằm tiết kiệm năng lượng. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.