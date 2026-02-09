Sân Trống Đồng lên báo Anh, được so sánh với Old Trafford

Truyền thông Anh đưa tin Việt Nam khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội với sức chứa dự kiến 135.000 chỗ, trở thành sân bóng lớn nhất thế giới và vượt xa quy mô của Old Trafford.

Sân vận động Trống Đồng sẽ trở thành biểu tượng quốc gia của Việt Nam.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, Việt Nam chính thức bắt đầu dự án xây dựng sân vận động Trống Đồng, công trình trung tâm của Thành phố Thể thao Olympic tại Hà Nội.

Dự án được Chính quyền Hà Nội phê duyệt vào tháng 12, với tổng mức đầu tư cho toàn khu tổ hợp ước tính khoảng 28 tỷ bảng.

Sân Trống Đồng được thiết kế với sức chứa tối đa 135.000 chỗ, con số đủ để đưa công trình này vượt qua Rungrado 1st of May Stadium và trở thành sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Để dễ hình dung, Daily Mail đưa ra so sánh về sức chứa của Sân Trống Đồng gần gấp đôi Old Trafford, sân nhà của Manchester United, hiện có khoảng 74.000 chỗ ngồi.

Theo công bố từ ban tổ chức, kiến trúc sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của nền văn minh Việt cổ, thể hiện tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự bền vững. Mục tiêu của dự án là kết hợp giá trị văn hóa truyền thống với kiến trúc hiện đại, tạo nên một công trình mang tính biểu tượng quốc gia.

Báo chí Anh cũng dẫn ví dụ về các sân vận động như Wembley (Anh), Tổ Chim (Trung Quốc) hay Lusail (Qatar), cho rằng những công trình mang tính biểu tượng này từng góp phần nâng tầm vị thế quốc gia, và Sân Trống Đồng được kỳ vọng đóng vai trò tương tự với Việt Nam.

Dự án cho biết sân vận động sẽ sở hữu mái che đóng mở lớn nhất thế giới, ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng và vật liệu thân thiện với môi trường. Công trình được định hướng phục vụ các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị - xã hội quy mô lớn của quốc gia.

Theo kế hoạch, sân vận động Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ Thành phố Thể thao Olympic, bao gồm hệ thống giao thông, khu đô thị mới và các hạng mục thể thao phụ trợ, sẽ hoàn tất vào năm 2035.