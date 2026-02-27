Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ môn Ligue 1 giả đau để đồng đội ăn uống

Hôm 22/2, Anthony Lopes được cho là chủ động nằm sân giữa trận Nantes gặp Le Havre ở vòng 23 Ligue 1 để tạo khoảng trống hiếm hoi để các đồng đội theo đạo Hồi kịp ăn uống nạp năng lượng.

Thủ môn Anthony Lopes vờ đau để đồng đội tranh thủ nạp năng lượng.

Tình huống diễn ra giữa hiệp hai trận Nantes thắng Le Havre 2-0 cuối tuần qua. Khi bóng lăn ra sát đường biên gần giữa sân, Lopes bất ngờ ngã xuống dù không có va chạm rõ ràng.

Theo luật, cầu thủ trên sân nếu cần chăm sóc y tế phải rời sân để trận đấu tiếp tục, nhưng quy định này không áp dụng với thủ môn. Vì thế, khi đội ngũ y tế vào kiểm tra chấn thương gân kheo cho Lopes, năm cầu thủ Nantes nhanh chóng di chuyển ra sát đường biên.

Hình ảnh truyền hình cho thấy họ ăn chà là và uống nước, cách phá chay phổ biến trong tháng Ramadan, trước khi quay lại vị trí thi đấu như bình thường. Sau khi được "chăm sóc", Lopes đứng dậy chậm rãi, dường như để kéo dài thêm ít giây cho đồng đội hoàn tất việc nạp năng lượng.

Tại Pháp, các cơ quan quản lý bóng đá không cho phép tạm dừng trận đấu vì lý do tôn giáo. Điều này khác với Premier League, nơi từ năm 2021 đã cho phép cầu thủ Hồi giáo phá chay khi mặt trời lặn.

Bundesliga cũng áp dụng cách làm tương tự từ năm 2022. Nhiều CLB tại Anh và Đức điều chỉnh lịch tập để hỗ trợ cầu thủ trong tháng Ramadan.

Chiến thắng trước Le Havre có ý nghĩa lớn với Nantes trong cuộc đua trụ hạng. Đội bóng hiện xếp thứ 17/18, bằng điểm Auxerre nhưng kém hiệu số hai bàn và vẫn nằm trong nhóm xuống hạng trực tiếp.

Ramadan năm nay bắt đầu từ 17/2 và kéo dài đến 19/3. Trong tháng linh thiêng này, người Hồi giáo nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi lặn. Với nhiều cầu thủ, việc duy trì thể lực ở cường độ cao trong thời gian này là thử thách không nhỏ.

Ligue 1 Le Havre Ramadan Nantes

