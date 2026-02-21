Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Greenwood sút hỏng penalty, Marseille thua thảm

  • Thứ bảy, 21/2/2026 07:13 (GMT+7)
Rạng sáng 21/2, Marseille thua 0-2 trước Brest ở trận ra mắt của HLV Habib Beye thuộc vòng 23 Ligue 1.

Greenwood lại gây thất vọng.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Mason Greenwood khi cựu tiền đạo MU đá hỏng phạt đền, khiến hy vọng giành điểm của đội khách tan vỡ. Greenwood tung ra tới 7 cú sút trong trận, nhưng chỉ 2 lần trúng đích.

Ở trận này, Brest sớm chiếm thế chủ động khi Ludovic Ajorque tỏa sáng với cú đúp ấn tượng sau 30 phút. Tới phút 82, Greenwood tự kiếm được quả phạt đền. Tuy nhiên, cú sút thiếu lực của anh không thắng được thủ thành Gregoire Coudet.

Thua 0-2 trước CLB đang trong cuộc đua trụ hạng, Marseille nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4, thành tích tệ nhất trong 2 năm qua. Cá nhân Greenwood ghi 14 bàn và có thêm 4 kiến tạo sau 20 trận đá chính tại Ligue 1 mùa này. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh thường xuyên mất tích ở thời điểm Marseille cần anh nhất.

Trước đó, cựu HLV Roberto De Zerbi dành nhiều lời khen cho sự trưởng thành của Greenwood, khẳng định anh dần hoàn thiện cả chuyên môn lẫn tính cách. Tuy nhiên, dưới triều đại HLV mới, Marseille cần nhiều hơn những khoảnh khắc lóe sáng của Greenwood.

Thử thách tiếp theo của Marseille là cuộc đối đầu với Lyon ngày 2/3. Đối thủ đang xếp thứ 3 Ligue 1 và hơn họ 5 điểm. Một cú sảy chân nữa có thể khiến tấm vé dự Champions League ngày càng xa tầm tay.

Minh Nghi

