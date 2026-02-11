Nghịch lý của Greenwood

Dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1, Mason Greenwood vẫn bộc lộ những hạn chế trong màu áo Marseille.

Greenwood hiếm khi tỏa sáng ở các trận cầu lớn.

Gia nhập Marseille từ tháng 7/2024, tiền đạo người Anh nhanh chóng khẳng định bản năng săn bàn. Mùa này, chân sút 24 tuổi sớm chạm mốc 22 bàn thắng và có thêm 8 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường, trở thành "tay săn bàn" số một tại Ligue 1.

Tuy nhiên, thống kê chi tiết cho thấy Greenwood chưa thật sự tạo được dấu ấn ở các trận cầu lớn. Trước nhóm 8 đội dẫn đầu Ligue 1, anh chỉ ghi đúng 1 bàn và không có bất kỳ pha kiến tạo nào. Bàn thắng duy nhất đến ở trận gặp RC Lens vào tháng 11 năm ngoái.

Phần lớn số bàn thắng của Greenwood được ghi vào lưới đối thủ yếu hơn. Khi đối đầu những đội bóng hàng đầu, tầm ảnh hưởng của anh giảm sút. Đây là điểm khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về khả năng duy trì đẳng cấp của cựu tiền đạo MU ở những trận đấu đỉnh cao.

Trong bối cảnh đó, Marseille vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. CLB xác nhận HLV Roberto De Zerbi rời đội theo thỏa thuận chung, sau thất bại nặng nề 0-5 trước PSG. Mùa trước, chiến lược gia người Italy giúp Marseille cán đích thứ 2 ở Ligue 1, nhưng hiện đội bóng rơi xuống vị trí thứ 4 và kém PSG tới 12 điểm.

Việc De Zerbi ra đi có thể ảnh hưởng không nhỏ tới Greenwood. Chính cựu HLV Brighton trao cho Greenwood cơ hội tỏa sáng khi yêu cầu BLĐ Marseille mua anh về từ MU trong hè 2024.