Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nghịch lý của Greenwood

  • Thứ tư, 11/2/2026 18:06 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Dù đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1, Mason Greenwood vẫn bộc lộ những hạn chế trong màu áo Marseille.

Greenwood hiếm khi tỏa sáng ở các trận cầu lớn.

Gia nhập Marseille từ tháng 7/2024, tiền đạo người Anh nhanh chóng khẳng định bản năng săn bàn. Mùa này, chân sút 24 tuổi sớm chạm mốc 22 bàn thắng và có thêm 8 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường, trở thành "tay săn bàn" số một tại Ligue 1.

Tuy nhiên, thống kê chi tiết cho thấy Greenwood chưa thật sự tạo được dấu ấn ở các trận cầu lớn. Trước nhóm 8 đội dẫn đầu Ligue 1, anh chỉ ghi đúng 1 bàn và không có bất kỳ pha kiến tạo nào. Bàn thắng duy nhất đến ở trận gặp RC Lens vào tháng 11 năm ngoái.

Phần lớn số bàn thắng của Greenwood được ghi vào lưới đối thủ yếu hơn. Khi đối đầu những đội bóng hàng đầu, tầm ảnh hưởng của anh giảm sút. Đây là điểm khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về khả năng duy trì đẳng cấp của cựu tiền đạo MU ở những trận đấu đỉnh cao.

Trong bối cảnh đó, Marseille vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế huấn luyện. CLB xác nhận HLV Roberto De Zerbi rời đội theo thỏa thuận chung, sau thất bại nặng nề 0-5 trước PSG. Mùa trước, chiến lược gia người Italy giúp Marseille cán đích thứ 2 ở Ligue 1, nhưng hiện đội bóng rơi xuống vị trí thứ 4 và kém PSG tới 12 điểm.

Việc De Zerbi ra đi có thể ảnh hưởng không nhỏ tới Greenwood. Chính cựu HLV Brighton trao cho Greenwood cơ hội tỏa sáng khi yêu cầu BLĐ Marseille mua anh về từ MU trong hè 2024.

Dembele lập cú đúp, PSG hủy diệt đội bóng của Greenwood 5-0

Rạng sáng 9/2, PSG thị uy sức mạnh khi thắng Marseille 5-0 thuộc vòng 21 Ligue 1.

02:30 9/2/2026

Ramos làm đồng đội với Greenwood?

Sau khi khép lại hành trình tại Mexico, trung vệ Sergio Ramos đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

08:52 7/2/2026

Không thể cản Greenwood

Tiền đạo Mason Greenwood tỏa sáng, giúp Marseille có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Rennes rạng sáng 4/2, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia Pháp.

06:14 4/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Greenwood Greenwood

    Đọc tiếp

    Bong da tro lai o Gaza hinh anh

    Bóng đá trở lại ở Gaza

    26 phút trước 18:26 11/2/2026

    0

    Quả bóng lăn trở lại ở Gaza, giữa những bức tường đổ nát và nền đất lẫn đầy gạch vụn.

    Toi hau thu cho Sancho hinh anh

    Tối hậu thư cho Sancho

    41 phút trước 18:11 11/2/2026

    0

    HLV Unai Emery ra điều kiện để Aston Villa giữ chân cầu thủ thuộc biên chế MU sau mùa giải này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý