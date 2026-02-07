Ramos làm đồng đội với Greenwood?

Sau khi khép lại hành trình tại Mexico, trung vệ Sergio Ramos đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Ramos muốn trở lại Pháp chơi bóng.

Theo Marca, Ramos chủ động đề nghị gia nhập Marseille, dù khả năng thương vụ này thành hiện thực không được đánh giá cao. HLV Roberto De Zerbi của Marseille được cho là không thực sự mặn mà với việc chiêu mộ trung vệ người Tây Ban Nha.

Trong những năm qua, Marseille không tiếc tiền chiêu mộ ngôi sao. Đội đang sở hữu những gương mặt nổi bật như Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang hay Benjamin Pavard. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Ramos chưa nằm trong kế hoạch của CLB Pháp.

Ramos không xa lạ với bóng đá Pháp, từng khoác áo PSG giai đoạn 2021–2023 và giành hai chức vô địch Ligue 1. Dù vậy, khả năng Ramos đàm phán thành công để gia nhập Marseille vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau khi Ramos chia tay Monterrey vào tháng 12/2025, điểm đến được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất là Sevilla, CLB thời niên thiếu của trung vệ này. Tuy nhiên, tình hình trở nên phức tạp khi chính Ramos lại tham gia vào một nhóm đầu tư đang muốn mua lại đội bóng La Liga này.

Ramos dần chuyển hướng sang kinh doanh kết hợp đá bóng.

Bản thân Sevilla cũng không mặn mà trong việc đón Ramos trở lại thi đấu với tư cách cầu thủ. Điều này khiến thương vụ rơi vào bế tắc, dù cựu sao Real Madrid tỏ rõ thiện chí trở lại quê nhà chơi bóng.

Theo Globo Esporte, Ramos hiện là thành viên của quỹ đầu tư Five Eleven Capital, đơn vị đang tiến hành đàm phán để mua cổ phần của Sevilla. Lời đề nghị hơn 470 triệu USD đã được gửi đến Sevilla, nhưng CLB La Liga vẫn đang xem xét.

Ngoài Sevilla, Ramos cùng đối tác cũng ấp ủ tham vọng thâu tóm Juventude, đội bóng đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp của Brazil. Gói đầu tư đang được đề xuất có giá trị lên tới 400 triệu real Brazil (khoảng 76,3 triệu USD ), đổi lấy 90% cổ phần của Juventude, trong khi 10% còn lại vẫn thuộc quyền sở hữu của CLB.

Ở tuổi 39, Ramos vẫn chưa có ý định giải nghệ. Anh muốn duy trì niềm đam mê bóng đá, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh thể thao.

Tất cả bàn thắng trận Real Madrid - Man City Rạng sáng 11/12, Man City ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở lượt thứ 6 vòng phân hạng Champions League 2025/26.