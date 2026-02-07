Mbappe tiếp tục đòi tiền PSG

Các luật sư của Kylian Mbappe ra biện pháp mạnh khi ra tối hậu thư cho Paris Saint-Germain để đòi khoản tiền 5,9 triệu euro cho chân sút người Pháp.

PSG chưa thanh toán hết số tiền còn nợ cho Kylian Mbappe.

Theo L'Équipe, các luật sư của Mbappe cử nhân viên đến trụ sở Paris Saint-Germain để đòi khoản tài chính liên quan đến tiền thưởng nghỉ phép của cầu thủ. Đây là số tiền PSG còn nợ Mbappe.

Đội ngũ luật sư của Mbappe cho PSG thời hạn 8 ngày để thanh toán khoản tiền còn thiếu này. Nếu câu lạc bộ không tuân thủ, theo luật Pháp, chính quyền có thể tiến hành tịch thu tài sản hoặc trực tiếp khấu trừ từ tài khoản của PSG để thu hồi số tiền.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2025, tòa án lao động Paris phán quyết PSG phải trả cho Mbappe tổng cộng 60,9 triệu trong vụ tranh chấp lương thưởng chưa thanh toán, sau khi cầu thủ này rời đội bóng để gia nhập Real Madrid theo dạng tự do vào hè 2024.

Trong đó, 55 triệu euro được PSG thanh toán thời gian qua, bao gồm các khoản lương chưa trả và tiền thưởng khác. Khoản 5, 9 triệu còn lại chủ yếu liên quan đến tiền nghỉ phép có lương của Mbappe và lãi suất phát sinh.

Việc PSG chưa xử lý dứt điểm dẫn đến hành động pháp lý mới nhất từ phía Mbappe. Trước đó, PSG từng lập luận Mbappe hành xử thiếu trung thành khi che giấu ý định không gia hạn hợp đồng trong gần một năm, khiến CLB không thể thu về phí chuyển nhượng.

Phía Mbappe phản bác rằng vụ việc chỉ liên quan đến việc áp dụng luật lao động Pháp và tiền lương chưa được thanh toán, không phải chính sách chuyển nhượng. Tòa án đồng ý với lập luận của chân sút này.

