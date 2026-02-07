Calvert-Lewin buộc tuyển Anh phải nhìn lại

Dominic Calvert-Lewin đang chơi thứ bóng đá khiến tuyển Anh không thể làm ngơ.

Highlights Leeds 3-1 Nottingham Forest Rạng sáng 7/2, Leeds United vượt qua Nottingham Forest với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm thuộc vòng 25 Premier League.

Rạng sáng 7/2, Dominic Calvert-Lewin đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Leeds trước Nottingham Forest thuộc vòng 25 Premier League. Với Dominic Calvert-Lewin, anh lại có thêm màn trình diễn ấn tượng.

Những tiếng hô “số 9 của tuyển Anh” vang lên tại Elland Road không phải là sự bốc đồng của khán đài. Đó là phản xạ tự nhiên trước cách Dominic Calvert-Lewin đang ghi bàn và tạo ra ảnh hưởng. Bàn thắng thứ 10 của anh mùa này không chỉ giúp Leeds United giành chiến thắng then chốt, mà còn khép lại một hành trình hồi sinh ít ai ngờ tới.

Cách Calvert-Lewin xử lý tình huống ghi bàn mới nhất nói lên rất nhiều điều. Pha khống chế bằng ngực gọn gàng, dứt điểm dứt khoát và đầy tự tin.

Đó là hình ảnh của một trung phong tin vào bản năng, chứ không phải một cầu thủ đang chơi bóng với nỗi sợ chấn thương hay áp lực phong độ. Leeds cho anh môi trường phù hợp để làm điều đó, sau khi tiền đạo này cập bến theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Sự tương phản với quãng thời gian cuối ở Everton là rất rõ. Trong ba mùa giải trước đó, Calvert-Lewin chỉ ghi 13 bàn và lần gần nhất anh chạm mốc hai chữ số đã từ năm 2021.

Chấn thương, sự đứt gãy chiến thuật và áp lực liên tục khiến anh dần biến mất khỏi bản đồ các tiền đạo hàng đầu nước Anh. Nhưng dưới tay HLV Daniel Farke, những gì tưởng như đã mất đang được khơi lại đúng lúc.

Calvert-Lewin hiện là cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất tại Premier League mùa này. Quan trọng hơn, các bàn thắng của anh mang tính quyết định, trực tiếp kéo Leeds ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đây không phải phong độ nhất thời, mà là dấu hiệu của một tiền đạo được đặt đúng vai trò: chơi gần khung thành, được phục vụ đều đặn và không phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ ngoài khả năng.

Thời điểm ấy càng trở nên đáng chú ý khi HLV Thomas Tuchel chỉ còn một đợt tập trung trước thềm World Cup 2026. Calvert-Lewin đã không khoác áo England kể từ năm 2021, dừng lại ở 11 lần ra sân. Nhưng với phong độ hiện tại, việc anh được gọi trở lại không còn là câu chuyện cảm tính.

Tuyển Anh không thiếu tiền đạo, nhưng họ luôn cần những trung phong biết ghi bàn theo cách đơn giản và hiệu quả. Calvert-Lewin đang làm điều đó mỗi tuần. Nếu giữ được thể trạng và nhịp độ hiện tại, những tiếng hô tại Elland Road có thể sớm vang lên ở một sân khấu lớn hơn.