Arsenal trút cơn giận, dằn mặt Leeds trong cuộc đua vô địch

Trong thời khắc chịu áp lực lớn nhất mùa giải, Arsenal đáp trả dứt khoát bằng chiến thắng sân khách thuyết phục nhất tại Premier League, qua đó khẳng định bản lĩnh của đội đầu bảng.

Arsenal quyết tâm giành 3 điểm. Ảnh: Reuters.

Ở vòng đấu mang tính bản lề của cuộc đua vô địch, Arsenal tạo ra màn trình diễn gần như hoàn hảo trên sân của Leeds United. Sau ba trận liên tiếp không thắng ở giải quốc nội, thầy trò Mikel Arteta không chỉ cần điểm số, mà còn cần một câu trả lời rõ ràng về bản lĩnh. Họ làm được điều đó theo cách không thể thuyết phục hơn.

Ngay từ hiệp một, Arsenal cho thấy vì sao họ dẫn đầu bảng xếp hạng. Leeds, đội bất bại năm trận sân nhà gần nhất, nhanh chóng bị đẩy vào thế chống đỡ.

Sức ép liên tục từ những quả phạt góc và các tình huống tạt bóng khiến hàng thủ chủ nhà rối loạn. Bàn mở tỷ số đến từ pha đánh đầu chính xác của Martin Zubimendi, mở ra thế trận một chiều.

Sự vượt trội của Arsenal không chỉ nằm ở kiểm soát bóng, mà còn ở khả năng tạo hỗn loạn trong vòng cấm đối phương. Từ một quả phạt góc khác, thủ môn Karl Darlow lúng túng phản lưới nhà, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Đó là minh chứng cho thứ vũ khí mà Arsenal đang khai thác rất hiệu quả: sức ép liên tục và độ chính xác trong các tình huống cố định.

Bước sang hiệp hai, khi Leeds buộc phải dâng cao, Arsenal càng có thêm khoảng trống để triển khai lối chơi sở trường. Viktor Gyokeres ghi bàn thứ ba bằng pha dứt điểm cận thành sau tình huống phối hợp nhanh bên cánh trái.

Trận đấu coi như an bài từ thời điểm đó. Bàn thắng muộn của Gabriel Jesus chỉ khép lại một buổi tối hoàn hảo cho đội đầu bảng.

Chiến thắng 4-0 càng đáng giá khi Arsenal buộc phải thay đổi kế hoạch vào phút chót. Bukayo Saka gặp vấn đề thể lực trong lúc khởi động và không thể ra sân. Người thay thế anh, Noni Madueke, chơi nổi bật với hai đường kiến tạo, cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng xoay xở linh hoạt của Arteta.

Không chỉ hàng công gây ấn tượng, hàng thủ Arsenal cũng mang lại sự yên tâm. Bộ tứ trung tâm Gabriel Magalhães, William Saliba, Declan Rice và Zubimendi kiểm soát tốt khu vực trước vòng cấm, khiến Leeds gần như không có cơ hội rõ ràng.

Với ba điểm trọn vẹn, Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi lên bảy điểm. Quan trọng hơn, họ xua tan những nghi ngờ về tâm lý và gửi đi thông điệp rõ ràng: Arsenal vẫn đang vững tay lái trong cuộc đua vô địch Premier League.

Highlights Leeds 0-4 Arsenal Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD