FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

Bóng đá Malaysia vẫn hoạt động bình thường trong lúc cải tổ diễn ra.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ không bị đình chỉ trong thời gian thực hiện cải tổ. FIFA chỉ giám sát, AFC được ủy quyền trực tiếp hỗ trợ và điều phối cải tổ, đồng thời FAM vẫn giữ tư cách thành viên đầy đủ, cũng như các giải đấu, đội tuyển vẫn hoạt động bình thường.

Thông tin được Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận sau các cuộc trao đổi trực tiếp và chặt chẽ giữa AFC và FIFA nhằm hỗ trợ quá trình tái cấu trúc công tác quản trị của FAM.

Theo ông Windsor, điều kiện then chốt để tránh những án phạt nặng hơn, bao gồm nguy cơ bị đình chỉ, là FAM phải chấp thuận toàn bộ các khuyến nghị về đánh giá và cải thiện hệ thống điều hành.

"Trước khi tiến hành quá trình này, tôi làm việc với FIFA để thống nhất lộ trình phục hồi cho FAM. FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp mà chỉ giám sát, trong khi AFC được trao toàn quyền hỗ trợ", ông Windsor cho biết. "Tuy nhiên, FAM phải đồng ý với những thay đổi được đề xuất. Các cải cách cần mang tính quyết liệt và triệt để".

Bóng đá Malaysia sẽ tiến hành cuộc cải tổ toàn diện.

Trước đó, toàn bộ các thành viên Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức nhằm tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu tổ chức. AFC dự kiến cần ít nhất 3 tháng để đánh giá toàn diện và sắp xếp lại bộ máy quản lý trước khi tiến hành Đại hội bầu cử mới.

Quá trình đánh giá sẽ do Phó Tổng thư ký AFC, ông Vahid Kardany, dẫn dắt với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn độc lập cùng Tổng thư ký và Thủ quỹ FAM. Ông Windsor cũng nhấn mạnh, việc can thiệp hiện nay không phải là hình thức trừng phạt hay bình thường hóa (tước quyền tự chủ - PV) theo cách nhiều người hiểu sai, mà là một nỗ lực cải thiện.

Theo ông, việc tránh án treo giò là phương án tối ưu, bởi việc đình sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái bóng đá Malaysia, bao gồm nguy cơ các đội tuyển quốc gia không được thi đấu quốc tế trong nhiều tháng.

Động thái này của AFC và FIFA tách biệt hoàn toàn với vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần diễn ra vào ngày 26/2/2026 để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nếu CAS bác bỏ đơn kháng cáo, Malaysia chắc chắn bị xử thua ở 2 trận thắng Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.