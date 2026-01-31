Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia

  • Thứ bảy, 31/1/2026 10:01 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

Bóng đá Malaysia vẫn hoạt động bình thường trong lúc cải tổ diễn ra.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ không bị đình chỉ trong thời gian thực hiện cải tổ. FIFA chỉ giám sát, AFC được ủy quyền trực tiếp hỗ trợ và điều phối cải tổ, đồng thời FAM vẫn giữ tư cách thành viên đầy đủ, cũng như các giải đấu, đội tuyển vẫn hoạt động bình thường.

Thông tin được Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận sau các cuộc trao đổi trực tiếp và chặt chẽ giữa AFC và FIFA nhằm hỗ trợ quá trình tái cấu trúc công tác quản trị của FAM.

Theo ông Windsor, điều kiện then chốt để tránh những án phạt nặng hơn, bao gồm nguy cơ bị đình chỉ, là FAM phải chấp thuận toàn bộ các khuyến nghị về đánh giá và cải thiện hệ thống điều hành.

"Trước khi tiến hành quá trình này, tôi làm việc với FIFA để thống nhất lộ trình phục hồi cho FAM. FIFA sẽ không can thiệp trực tiếp mà chỉ giám sát, trong khi AFC được trao toàn quyền hỗ trợ", ông Windsor cho biết. "Tuy nhiên, FAM phải đồng ý với những thay đổi được đề xuất. Các cải cách cần mang tính quyết liệt và triệt để".

Malaysia anh 1

Bóng đá Malaysia sẽ tiến hành cuộc cải tổ toàn diện.

Trước đó, toàn bộ các thành viên Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức nhằm tạo điều kiện cho việc tái cơ cấu tổ chức. AFC dự kiến cần ít nhất 3 tháng để đánh giá toàn diện và sắp xếp lại bộ máy quản lý trước khi tiến hành Đại hội bầu cử mới.

Quá trình đánh giá sẽ do Phó Tổng thư ký AFC, ông Vahid Kardany, dẫn dắt với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn độc lập cùng Tổng thư ký và Thủ quỹ FAM. Ông Windsor cũng nhấn mạnh, việc can thiệp hiện nay không phải là hình thức trừng phạt hay bình thường hóa (tước quyền tự chủ - PV) theo cách nhiều người hiểu sai, mà là một nỗ lực cải thiện.

Theo ông, việc tránh án treo giò là phương án tối ưu, bởi việc đình sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái bóng đá Malaysia, bao gồm nguy cơ các đội tuyển quốc gia không được thi đấu quốc tế trong nhiều tháng.

Động thái này của AFC và FIFA tách biệt hoàn toàn với vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia. Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xác nhận sẽ tổ chức phiên điều trần diễn ra vào ngày 26/2/2026 để đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nếu CAS bác bỏ đơn kháng cáo, Malaysia chắc chắn bị xử thua ở 2 trận thắng Việt Nam và Nepal thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

Tòa án CAS thông tin vụ phán quyết bóng đá Malaysia

Tòa án Trọng tài Thể thao xác định ngày mở phiên điều trần liên quan đến vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia.

21 giờ trước

AFC đưa ra cảnh báo vụ bê bối nhập tịch của Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chờ câu trả lời từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

26:1546 hôm qua

AFC dùng 2 từ 'đẳng cấp' để nói về bàn thắng của Đình Bắc

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá rất cao pha lập công của Nguyễn Đình Bắc ở tứ kết U23 châu Á gặp U23 UAE.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Malaysia FIFA Malaysia

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Maguire khien MU chia re hinh anh

Maguire khiến MU chia rẽ

1 giờ trước 10:31 31/1/2026

0

MU đang đứng trước một bài toán không hề đơn giản liên quan đến tương lai của trung vệ Harry Maguire.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý