AFC đưa ra cảnh báo vụ bê bối nhập tịch của Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chờ câu trả lời từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được phép thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul, cho biết tổ chức này ngày càng quan ngại trước những rủi ro pháp lý và hệ lụy thực tiễn phát sinh khi 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục tham dự các giải đấu trong lúc án phạt được tạm hoãn thi hành để chờ CAS xem xét.



Theo ông Windsor, vấn đề nhạy cảm nhất nằm ở giai đoạn trung gian, thời điểm cầu thủ được phép ra sân nhờ lệnh tạm hoãn, nhưng chưa có kết luận cuối cùng từ CAS.

"Đây là rủi ro rất lớn. Cầu thủ có thể được phép thi đấu tạm thời, nhưng chỉ cần phán quyết cuối cùng bất lợi, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn", ông Windsor nhấn mạnh. CAS dự kiến sẽ có câu trả lời vào ngày 25/2, và theo lãnh đạo AFC, một phán quyết giữ nguyên án phạt có thể kéo theo hàng loạt hệ quả phức tạp cho các giải đấu.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi lớn được đặt ra là các kết quả thi đấu có sự góp mặt của những cầu thủ nói trên liệu có còn được công nhận hay không, và ảnh hưởng ra sao đến bảng xếp hạng cũng như tính toàn vẹn của giải đấu. "Giai đoạn bất định này là điều không thể tránh khỏi một khi lệnh tạm hoãn được chấp thuận", ông Windsor thừa nhận.

AFC khẳng định trách nhiệm và rủi ro hoàn toàn thuộc về các CLB và cầu thủ. Ban tổ chức các giải đấu sẽ không gánh thay hậu quả nếu một đội bóng vẫn sử dụng cầu thủ trong thời gian chờ phán quyết.

"Nếu CLB quyết định cho cầu thủ ra sân, họ phải sẵn sàng chấp nhận mọi hệ lụy nếu án phạt sau đó được khôi phục", Tổng thư ký AFC cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh AFC và FIFA sẽ không ban hành bất kỳ quy định đặc biệt nào để bảo vệ các CLB trước rủi ro này.

Để giảm thiểu sự mập mờ, AFC chính thức gửi yêu cầu tới CAS, đề nghị làm rõ hai vấn đề then chốt. Đó là hệ quả pháp lý đối với các trận đấu diễn ra trong thời gian tạm hoãn án phạt, và khả năng có cơ chế đặc biệt nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu cho đến khi có phán quyết cuối cùng. "Chừng nào chưa có câu trả lời rõ ràng, mọi rủi ro vẫn thuộc về các bên tham gia", ông Windsor khẳng định.

Hiện tại, CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) có 3 cầu thủ nằm trong nhóm 7 người đang chờ kết quả kháng cáo là Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal. Những cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu tại AFC Champions League Elite và Cúp các CLB Đông Nam Á trong thời gian chờ kết luận từ CAS.

Tối 29/1, cả Figueiredo, Hevel và Irazabal đều ra sân khi JDT thắng Shan United (Myanmar) với tỷ số 3-0 ở vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á.