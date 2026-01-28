AFC phản hồi khả năng Malaysia gọi 7 cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đứng trước quyết định đầy rủi ro, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận biện pháp tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, FIFA treo giò mỗi cầu thủ 12 tháng vì liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ. Tuy nhiên, trong phán quyết mới nhất, CAS cho phép 7 cầu thủ này tạm thời được trở lại thi đấu trong thời gian chờ quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo. Danh sách gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết trách nhiệm lúc này hoàn toàn thuộc về FAM, đặc biệt khi xét đến các trận đấu quốc tế, bao gồm vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

"CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc hoãn thi hành án có thể hiểu như một dạng tại ngoại, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại sân cỏ. Phán quyết chung cuộc chỉ có thể được đưa ra vào tháng 2 hoặc tháng 3", ông Windsor nói.

Theo ông, AFC hiện chưa nhận được văn bản chính thức làm rõ phạm vi áp dụng của quyết định từ FIFA. Dù CAS cho phép 7 cầu thủ tiếp tục tập luyện và thi đấu cho CLB, việc sử dụng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

"Nếu FAM quyết định gọi các cầu thủ này lên tuyển, trách nhiệm sẽ thuộc về họ. FIFA từng xử thua Malaysia ở các trận giao hữu trước đó, nên mọi quyết định lúc này cần sự rõ ràng tuyệt đối", ông Windsor cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, phán quyết của CAS mang đến tín hiệu tích cực cho Johor Darul Ta’zim, khi CLB này có thể sử dụng Figueiredo, Irazabal và Hevel tại AFC Champions League Elite. Theo ông Windsor, các CLB không gặp trở ngại do giải đấu cấp châu lục không áp dụng hạn ngạch quốc tịch trong đăng ký cầu thủ.