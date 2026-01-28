Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
AFC phản hồi khả năng Malaysia gọi 7 cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam

  • Thứ tư, 28/1/2026 15:35 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đứng trước quyết định đầy rủi ro, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận biện pháp tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, FIFA treo giò mỗi cầu thủ 12 tháng vì liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ. Tuy nhiên, trong phán quyết mới nhất, CAS cho phép 7 cầu thủ này tạm thời được trở lại thi đấu trong thời gian chờ quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo. Danh sách gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết trách nhiệm lúc này hoàn toàn thuộc về FAM, đặc biệt khi xét đến các trận đấu quốc tế, bao gồm vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam vào ngày 31/3.

"CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc hoãn thi hành án có thể hiểu như một dạng tại ngoại, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại sân cỏ. Phán quyết chung cuộc chỉ có thể được đưa ra vào tháng 2 hoặc tháng 3", ông Windsor nói.

Theo ông, AFC hiện chưa nhận được văn bản chính thức làm rõ phạm vi áp dụng của quyết định từ FIFA. Dù CAS cho phép 7 cầu thủ tiếp tục tập luyện và thi đấu cho CLB, việc sử dụng họ ở cấp độ đội tuyển quốc gia vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý.

"Nếu FAM quyết định gọi các cầu thủ này lên tuyển, trách nhiệm sẽ thuộc về họ. FIFA từng xử thua Malaysia ở các trận giao hữu trước đó, nên mọi quyết định lúc này cần sự rõ ràng tuyệt đối", ông Windsor cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, phán quyết của CAS mang đến tín hiệu tích cực cho Johor Darul Ta’zim, khi CLB này có thể sử dụng Figueiredo, Irazabal và Hevel tại AFC Champions League Elite. Theo ông Windsor, các CLB không gặp trở ngại do giải đấu cấp châu lục không áp dụng hạn ngạch quốc tịch trong đăng ký cầu thủ.

Toàn bộ ban lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức với quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

5 giờ trước

Phản ứng của dàn sao nhập tịch Malaysia khi trở lại tập luyện

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia tỏ ra hào hứng trong ngày được trở lại tập luyện cùng các đội bóng chủ quản.

6 giờ trước

FIFA phản hồi bóng đá Malaysia

FIFA gỡ án cấm thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

21 giờ trước

Malaysia Malaysia

    Cao Van Binh khong ap luc khi du bi cho Trung Kien hinh anh

    Cao Văn Bình không áp lực khi dự bị cho Trung Kiên

    2 giờ trước 14:00 28/1/2026

    0

    Là thủ môn dự bị, chỉ ra sân ở trận cuối cùng và tỏa sáng giúp U23 Việt Nam giành hạng 3 tại U23 châu Á 2026 nhưng Cao Văn Bình không hề áp lực trước phong độ và màn trình diễn ấn tượng của Trần Trung Kiên.

    MU co the mat bon tien cho Onana hinh anh

    MU có thể mất bộn tiền cho Onana

    4 giờ trước 12:31 28/1/2026

    0

    MU phải trả lương hoặc bồi thường một phần hợp đồng còn lại của Andre Onana để tạo điều kiện cho bất kỳ vụ chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng nào trong tương lai.

