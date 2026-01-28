Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phản ứng của dàn sao nhập tịch Malaysia khi trở lại tập luyện

  • Thứ tư, 28/1/2026 10:47 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia tỏ ra hào hứng trong ngày được trở lại tập luyện cùng các đội bóng chủ quản.

Dàn nhập tịch Malaysia hồ hởi trở lại tập luyện.

Sáng 28/1, bộ 3 Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trở lại tập luyện tại CLB Johor Darul Ta'zim, sau quyết định mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nhóm cầu thủ này lộ rõ vẻ phấn khích khi được xỏ giày ra sân trở lại, dù khả năng được đăng ký thi đấu còn là dấu hỏi lớn.

Tương tự, trung vệ Facundo Garces cũng có buổi tập đầu tiên cùng CLB Alaves tại La Liga, sau khi chịu án phạt từ FIFA. Trái ngược với bộ 3 đồng đội ở ĐTQG Malaysia, Garces xuất hiện với vẻ suy tư.

Trước khi vướng án phạt của FIFA, Garces từng là trụ cột của Alaves và thường xuyên góp mặt trong đội hình thi đấu tại La Liga.

Malaysia anh 1

Garces xuất hiện trong buổi tập mới nhất của Alaves.

Imanol Machuca cũng nhận được lời mời trở lại thi đấu từ Velez Sarsfield. Tuy nhiên, báo chí Argentina cho biết tiền đạo này vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai do còn phụ thuộc vào quan điểm của đội chủ quản Fortaleza.

Hôm 27/1, CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án treo giò do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Quyết định này mang tính tạm thời, cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện và duy trì hoạt động chuyên môn trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

Truyền thông Đông Nam Á đang đặc biệt theo dõi sát sao trường hợp của Garces, Machuca cùng dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia còn lại. Nhiều cổ động viên cho rằng dù án phạt hiện tại mới chỉ bị trì hoãn, nguy cơ bóng đá Malaysia cũng như nhóm cầu thủ này phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc hơn trong tương lai vẫn là điều khó tránh khỏi.

HLV Malaysia: Thua Việt Nam vì chơi tệ ở hiệp một HLV Nafuzi Zain tiếc khi Malaysia đã không chơi tốt ở hiệp 1 và để thua U22 Việt Nam, đánh mất ngôi đầu bảng B tại SEA Games 33.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Malaysia Malaysia CAS FIFA FAM

    Đọc tiếp

    Scholes che Arsenal khong xung dang vo dich hinh anh

    Scholes chê Arsenal không xứng đáng vô địch

    2 giờ trước 09:17 28/1/2026

    0

    Cựu tiền vệ Paul Scholes thẳng thắn cho rằng nếu Arsenal vô địch giải đấu năm nay, họ có thể trở thành "đội bóng tệ nhất" từng đăng quang Premier League trong lịch sử.

    Thong ke kho tin cua Endrick hinh anh

    Thống kê khó tin của Endrick

    1 giờ trước 10:00 28/1/2026

    0

    Chỉ sau 2 trận khoác áo Lyon tại Ligue 1, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với kỹ thuật và khả năng dứt điểm ấn tượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý