Phản ứng của dàn sao nhập tịch Malaysia khi trở lại tập luyện

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia tỏ ra hào hứng trong ngày được trở lại tập luyện cùng các đội bóng chủ quản.

Dàn nhập tịch Malaysia hồ hởi trở lại tập luyện.

Sáng 28/1, bộ 3 Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trở lại tập luyện tại CLB Johor Darul Ta'zim, sau quyết định mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Nhóm cầu thủ này lộ rõ vẻ phấn khích khi được xỏ giày ra sân trở lại, dù khả năng được đăng ký thi đấu còn là dấu hỏi lớn.

Tương tự, trung vệ Facundo Garces cũng có buổi tập đầu tiên cùng CLB Alaves tại La Liga, sau khi chịu án phạt từ FIFA. Trái ngược với bộ 3 đồng đội ở ĐTQG Malaysia, Garces xuất hiện với vẻ suy tư.

Trước khi vướng án phạt của FIFA, Garces từng là trụ cột của Alaves và thường xuyên góp mặt trong đội hình thi đấu tại La Liga.

Garces xuất hiện trong buổi tập mới nhất của Alaves.

Imanol Machuca cũng nhận được lời mời trở lại thi đấu từ Velez Sarsfield. Tuy nhiên, báo chí Argentina cho biết tiền đạo này vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai do còn phụ thuộc vào quan điểm của đội chủ quản Fortaleza.

Hôm 27/1, CAS chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án treo giò do FIFA áp đặt đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Quyết định này mang tính tạm thời, cho phép các cầu thủ tiếp tục tập luyện và duy trì hoạt động chuyên môn trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

Truyền thông Đông Nam Á đang đặc biệt theo dõi sát sao trường hợp của Garces, Machuca cùng dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia còn lại. Nhiều cổ động viên cho rằng dù án phạt hiện tại mới chỉ bị trì hoãn, nguy cơ bóng đá Malaysia cũng như nhóm cầu thủ này phải đối mặt với những án phạt nghiêm khắc hơn trong tương lai vẫn là điều khó tránh khỏi.

