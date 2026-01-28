Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nghi vấn CĐV Chelsea bị tấn công bằng dao phải nhập viện

  • Thứ tư, 28/1/2026 09:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước trận gặp Napoli ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 29/1, ít nhất 2 CĐV Chelsea phải nhập viện sau một vụ việc xô xát nghiêm trọng xảy ra tại Naples.

CĐV Chelsea gặp nguy hiểm ở Naples.

Trang chủ Chelsea xác nhận vụ việc xảy ra vào tối thứ ba tại Naples. Hai cổ động viên Chelsea bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ phía CLB, rất may vết thương không đe dọa đến tính mạng.

"Câu lạc bộ muốn nhắc nhở tất cả người hâm mộ thận trọng khi ở trong thành phố và lưu ý những lời khuyên được đưa ra trước trận đấu này", Chelsea khuyến cáo.

Trên X, một cổ động viên Chelsea đăng tải lời kể chi tiết về vụ việc. Theo người này, nhóm CĐV Chelsea đang di chuyển sang một quán pub thì bất ngờ bị khoảng 25 ultras Napoli mang theo dao truy đuổi, trong đó một người bị đâm.

CĐV này nhấn mạnh họ không hề "đi tìm rắc rối" và cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhóm nói tiếng Anh trong một quán bar kiểu Ireland. "May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng", bài đăng viết, đồng thời khuyên các CĐV Chelsea tránh xa các quán bar và ưu tiên an toàn cá nhân.

Hiện tại, Chelsea không xác nhận hay bác bỏ các chi tiết được nêu trong bài đăng cá nhân nói trên, mà chỉ dừng lại ở việc thừa nhận có vụ việc và hai CĐV bị thương. Phía CLB cho biết đang theo dõi sát tình hình và tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trong thời gian diễn ra trận đấu.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác an ninh cho CĐV đội khách tại các thành phố đăng cai những trận đấu lớn ở châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa các nhóm ultras vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chelsea bước vào trận đấu với Napoli khi đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Champions League với 13 điểm sau 7 trận. "The Blues" cần 3 điểm để đảm bảo giữ vững suất vào vòng knock-out.

Trong khi đó, đội chủ nhà đứng thứ 25 và cũng cần một chiến thắng để giành tấm vé dự play-off. Trận đấu diễn ra vào lúc 3h00 ngày 29/1 tại sân Diego Armando Maradona.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Chelsea Napoli Napoli CHelsea FC Champions League

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Muc gia chuyen nhuong cua Cole Palmer hinh anh

Mức giá chuyển nhượng của Cole Palmer

6 giờ trước 05:37 28/1/2026

0

Giá trị chuyển nhượng của Cole Palmer được tiết lộ trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ngôi sao người Anh có thể rời Chelsea trong thời gian tới.

Fan Chelsea day song vi trong tai hinh anh

Fan Chelsea dậy sóng vì trọng tài

23 giờ trước 12:05 27/1/2026

0

Việc Anthony Taylor được chỉ định bắt chính trận Chelsea gặp West Ham khiến người hâm mộ "The Blues" không hài lòng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý