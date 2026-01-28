Nghi vấn CĐV Chelsea bị tấn công bằng dao phải nhập viện

Trước trận gặp Napoli ở lượt cuối vòng phân hạng Champions League vào rạng sáng 29/1, ít nhất 2 CĐV Chelsea phải nhập viện sau một vụ việc xô xát nghiêm trọng xảy ra tại Naples.

CĐV Chelsea gặp nguy hiểm ở Naples.

Trang chủ Chelsea xác nhận vụ việc xảy ra vào tối thứ ba tại Naples. Hai cổ động viên Chelsea bị thương và được điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin từ phía CLB, rất may vết thương không đe dọa đến tính mạng.

"Câu lạc bộ muốn nhắc nhở tất cả người hâm mộ thận trọng khi ở trong thành phố và lưu ý những lời khuyên được đưa ra trước trận đấu này", Chelsea khuyến cáo.

Trên X, một cổ động viên Chelsea đăng tải lời kể chi tiết về vụ việc. Theo người này, nhóm CĐV Chelsea đang di chuyển sang một quán pub thì bất ngờ bị khoảng 25 ultras Napoli mang theo dao truy đuổi, trong đó một người bị đâm.

CĐV này nhấn mạnh họ không hề "đi tìm rắc rối" và cho biết nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhóm nói tiếng Anh trong một quán bar kiểu Ireland. "May mắn là không ai bị thương nghiêm trọng", bài đăng viết, đồng thời khuyên các CĐV Chelsea tránh xa các quán bar và ưu tiên an toàn cá nhân.

Hiện tại, Chelsea không xác nhận hay bác bỏ các chi tiết được nêu trong bài đăng cá nhân nói trên, mà chỉ dừng lại ở việc thừa nhận có vụ việc và hai CĐV bị thương. Phía CLB cho biết đang theo dõi sát tình hình và tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trong thời gian diễn ra trận đấu.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác an ninh cho CĐV đội khách tại các thành phố đăng cai những trận đấu lớn ở châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa các nhóm ultras vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chelsea bước vào trận đấu với Napoli khi đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Champions League với 13 điểm sau 7 trận. "The Blues" cần 3 điểm để đảm bảo giữ vững suất vào vòng knock-out.

Trong khi đó, đội chủ nhà đứng thứ 25 và cũng cần một chiến thắng để giành tấm vé dự play-off. Trận đấu diễn ra vào lúc 3h00 ngày 29/1 tại sân Diego Armando Maradona.