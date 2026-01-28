Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mức giá chuyển nhượng của Cole Palmer

  • Thứ tư, 28/1/2026 05:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Giá trị chuyển nhượng của Cole Palmer được tiết lộ trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ngôi sao người Anh có thể rời Chelsea trong thời gian tới.

Palmer hiện có giá hơn 100 triệu euro.

Football Observatory CIES định giá ngôi sao của Chelsea ở mức khoảng 130 triệu euro. Còn theo Transfermarkt, mức định giá của Palmer rơi vào khoảng 120 triệu euro. Dù vậy trên thực tế, nếu buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với MU hay bất kỳ CLB nào khác, con số mà Chelsea yêu cầu chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với những mức định giá nói trên.

Kể từ khi chia tay Manchester City để cập bến Stamford Bridge vào năm 2023, Palmer nhanh chóng khẳng định vị thế trụ cột trong đội hình "The Blues". Cầu thủ sinh năm 2003 cùng Chelsea chinh phục UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Tham vọng tiếp theo của Palmer là giành những danh hiệu lớn hơn như Premier League hay Champions League. Tuy nhiên, làng bóng đá Anh bất ngờ dậy sóng khi xuất hiện thông tin cho rằng tiền vệ tấn công này cảm thấy nhớ nhà và cân nhắc khả năng trở lại Manchester.

Theo The Guardian, Palmer nhớ Manchester và suy nghĩ nghiêm túc về việc trở lại vào mùa hè năm 2026, với MU được xem là điểm đến tiềm năng, thay vì đội bóng cũ Man City. Cầu thủ 23 tuổi không thật sự tận hưởng cuộc sống ở miền Nam, đồng thời nhớ bạn bè và gia đình tại Manchester.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports năm 2025, Palmer từng thừa nhận anh rất thích thi đấu tại Old Trafford, bởi "ngày nhỏ thường xuyên đến đó xem các trận đấu". Phát biểu này càng khiến những đồn đoán về khả năng anh khoác áo MU trong tương lai trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Highlights Crystal Palace 1-3 Chelsea Đêm 25/1, Chelsea dễ dàng hạ Crystal Palace 3-1 thuộc vòng 23 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tương lai Cole Palmer gây chú ý

Cole Palmer được cho là sẵn sàng cân nhắc khả năng gia nhập MU bởi nỗi nhớ nhà và không thật sự thoải mái với cuộc sống tại London.

26:1577 hôm qua

Cole Palmer sẽ trở lại Manchester?

HLV Liam Rosenior mới đây lên tiếng về tương lai của Cole Palmer, sau khi xuất hiện những đồn đoán về khả năng ngôi sao này sớm trở lại Manchester.

00:41 24/1/2026

Palmer bất mãn với HLV Chelsea

Cole Palmer không hài lòng khi bị HLV Enzo Maresca thay ra trong trận thua Aston Villa hôm 28/12.

19:20 29/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Cole Palmer Cole Palmer

    Đọc tiếp

    Monaco can nhac cat hop dong voi Pogba hinh anh

    Monaco cân nhắc cắt hợp đồng với Pogba

    10 phút trước 08:04 28/1/2026

    0

    Monaco đang xem xét nghiêm túc khả năng chia tay Paul Pogba, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tiền vệ người Pháp cập bến sân Stade Louis II với nhiều kỳ vọng lớn lao.

    4 phuong an thay Dorgu cho MU hinh anh

    4 phương án thay Dorgu cho MU

    15 phút trước 08:00 28/1/2026

    0

    MU hứng chịu tổn thất lớn khi Patrick Dorgu dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tới 10 tuần.

    Nu trong tai Italy gay sot hinh anh

    Nữ trọng tài Italy gây sốt

    43 phút trước 07:31 28/1/2026

    0

    Người hâm mộ bóng đá Italy đang đổ dồn sự chú ý về giải Serie D khi nữ trọng tài Giuliana Vigile đang làm nhiệm vụ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý