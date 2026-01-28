Mức giá chuyển nhượng của Cole Palmer

Giá trị chuyển nhượng của Cole Palmer được tiết lộ trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ngôi sao người Anh có thể rời Chelsea trong thời gian tới.

Palmer hiện có giá hơn 100 triệu euro.

Football Observatory CIES định giá ngôi sao của Chelsea ở mức khoảng 130 triệu euro. Còn theo Transfermarkt, mức định giá của Palmer rơi vào khoảng 120 triệu euro. Dù vậy trên thực tế, nếu buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với MU hay bất kỳ CLB nào khác, con số mà Chelsea yêu cầu chắc chắn sẽ cao hơn đáng kể so với những mức định giá nói trên.

Kể từ khi chia tay Manchester City để cập bến Stamford Bridge vào năm 2023, Palmer nhanh chóng khẳng định vị thế trụ cột trong đội hình "The Blues". Cầu thủ sinh năm 2003 cùng Chelsea chinh phục UEFA Conference League và FIFA Club World Cup.

Tham vọng tiếp theo của Palmer là giành những danh hiệu lớn hơn như Premier League hay Champions League. Tuy nhiên, làng bóng đá Anh bất ngờ dậy sóng khi xuất hiện thông tin cho rằng tiền vệ tấn công này cảm thấy nhớ nhà và cân nhắc khả năng trở lại Manchester.

Theo The Guardian, Palmer nhớ Manchester và suy nghĩ nghiêm túc về việc trở lại vào mùa hè năm 2026, với MU được xem là điểm đến tiềm năng, thay vì đội bóng cũ Man City. Cầu thủ 23 tuổi không thật sự tận hưởng cuộc sống ở miền Nam, đồng thời nhớ bạn bè và gia đình tại Manchester.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports năm 2025, Palmer từng thừa nhận anh rất thích thi đấu tại Old Trafford, bởi "ngày nhỏ thường xuyên đến đó xem các trận đấu". Phát biểu này càng khiến những đồn đoán về khả năng anh khoác áo MU trong tương lai trở nên nóng hơn bao giờ hết.

