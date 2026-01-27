Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Fan Chelsea dậy sóng vì trọng tài

  • Thứ ba, 27/1/2026 12:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Việc Anthony Taylor được chỉ định bắt chính trận Chelsea gặp West Ham khiến người hâm mộ "The Blues" không hài lòng.

Anthony Taylor là cái gai trong mắt của fan Chelsea. Ảnh: Reuters.

Vào rạng sáng 1/2 (giờ Hà Nội), Chelsea bước vào trận derby London gặp West Ham thuộc vòng 24 Premier League trong tâm thế không được phép sảy chân. Kết quả ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của "The Blues" trên bảng xếp hạng, khi họ đang cạnh tranh gắt gao cho suất dự cúp châu Âu.

Thế nhưng, Anthony Taylor sớm tạo tranh cãi. Trọng tài người Anh từ lâu trở thành "nhân vật không được chào đón" trong mắt người hâm mộ Chelsea. Nhiều quyết định gây tranh cãi trong quá khứ, từ thẻ đỏ, penalty cho tới các tình huống xử lý VAR, khiến Taylor bị gắn mác gây bất lợi cho "The Blues".

Điển hình là tấm thẻ đỏ của Reece James ở trận gặp Liverpool năm 2021 hay hàng loạt tình huống gây phẫn nộ trong các cuộc đối đầu với Tottenham và Manchester City.

Sự bức xúc từng lên tới đỉnh điểm vào năm 2023, khi hơn 160.000 cổ động viên Chelsea ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu không phân công Taylor bắt các trận của đội bóng nhằm "đảm bảo sự công bằng". Dù vậy, kiến nghị này không dẫn tới bất kỳ án phạt hay kết luận sai phạm nào từ FA hay PGMOL. Taylor vẫn tiếp tục được phân công ở những trận cầu lớn tại Premier League.

Do đó, việc ông được chỉ định cầm còi trận gặp West Ham lần này lập tức thổi bùng làn sóng lo ngại. Các bài đăng về danh tính trọng tài bắt chính trận Chelsea - West Ham tràn ngập bình luận bày tỏ sự không đồng tình và đinh ninh về một kết quả bất lợi cho đội bóng này.

Với Chelsea, đây là giai đoạn họ cần sự ổn định tối đa về tâm lý và kết quả. Bất kỳ quyết định gây tranh cãi nào cũng có thể tạo ra bước ngoặt tiêu cực, không chỉ trong 90 phút mà còn cho cả chặng đường còn lại của mùa giải.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Đào Trần

Taylor Anthony Taylor PGMOL Chelsea Westham

