Estevao đi vào lịch sử ở tuổi 18

Ghi bàn và kiến tạo trước Crystal Palace, Estevao không chỉ định đoạt trận đấu mà còn xác lập hàng loạt cột mốc của một cầu thủ trẻ trong lịch sử Chelsea và Premier League.

Estevao chói sáng trong trận thắng Palace. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Crystal Palace ở vòng 23 Premier League, Estevao để lại dấu ấn vô cùng đậm nét. Ở tuổi 18 năm 276 ngày, tài năng người Brazil trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của Chelsea vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận Premier League, và là người trẻ nhất của CLB làm được điều này kể từ Neil Shipperley năm 1993.

Không chỉ vậy, Estevao còn trở thành cầu thủ Brazil trẻ nhất từng ghi bàn và kiến tạo trong một trận Premier League. Tính trên mọi đấu trường mùa này, anh có 8 lần góp dấu giày vào bàn thắng, dẫn đầu nhóm cầu thủ tuổi teen tại giải.

Riêng trong màu áo Chelsea, Estevao chạm mốc 6 bàn, thành tích cao nhất với một cầu thủ 18 tuổi trở xuống của CLB ở kỷ nguyên Premier League, ngang bằng Callum Hudson-Odoi và Marc Guiu. Đặc biệt, mỗi khi Estevao ghi bàn, Chelsea chưa từng thất bại với 5 thắng và 1 hoà.

Màn trình diễn trước Palace cho thấy sự toàn diện trong lối chơi của Estevao. Theo Squawka, anh có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tung ra 4 cú sút với 2 lần trúng đích, tạo 1 cơ hội và trực tiếp mang về 1 bàn thắng cùng 1 kiến tạo.

HLV Rosenior dành lời khen thận trọng cho học trò trẻ. Ông nhấn mạnh Estevao sở hữu “năng lực và tài năng đặc biệt”, nhưng thành công đến từ nền tảng tập thể, khi cả đội cùng lùi sâu, pressing và tạo không gian cho cầu thủ tấn công.

Chiến lược gia này cũng cho biết Chelsea đang quản lý chặt chẽ số phút thi đấu của Estevao, đồng thời hỗ trợ anh hòa nhập cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Một thống kê thú vị khác, Estevao ghi nhiều bàn cho Chelsea hơn cả George Weah và Gonzalo Higuaín (cùng 5 bàn) càng làm nổi bật tốc độ trưởng thành đáng kinh ngạc. Ở tuổi 18, anh không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà đang từng bước khẳng định mình như một ngôi sao mới của Stamford Bridge.