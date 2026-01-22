Chelsea tái hiện kỷ lục sau 22 năm

Rạng sáng 22/1, đội bóng của HLV Liam Rosenior thể hiện khả năng kiểm soát và chuyền bóng vượt trội khi đánh bại Pafos 1-0 ở lượt trận áp chót vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26.

Chiến thắng Pafos giúp Chelsea vươn lên vị trí cao trên bảng xếp hạng, hướng tới suất trong top 8 Champions League.



Theo thống kê từ Opta, đội bóng Anh đạt độ chính xác chuyền bóng lên đến 94,5% trước Pafos, con số cao nhất Chelsea từng ghi nhận trong một trận đấu duy nhất tại Champions League kể từ mùa giải 2003/04 (thời điểm Opta bắt đầu thu thập dữ liệu chi tiết).

Trận đấu diễn ra tại sân Stamford Bridge chứng kiến Chelsea chỉ giành chiến thắng sát nút 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Moises Caicedo ở phút 78. Dù tỷ số khiêm tốn, khả năng kiểm soát và chuyền bóng của Chelsea là điểm sáng nổi bật.

"The Blues" thực hiện tổng cộng 747 đường chuyền, trong đó 706 lần thành công, đạt tỷ lệ chính xác 94,5%. Trong khi đó, Pafos chỉ có 307 đường chuyền với 247 lần chính xác (80,5%).

Chelsea còn dẫn đầu ở nhiều chỉ số khác như tỷ lệ kiểm soát bóng 71,4%, số cú sút 21-4, sút trúng đích 7-2, phạt góc 15-2 và cơ hội tạo ra 16-3.

Hy vọng vào top 8 của Chelsea vẫn được duy trì sau chiến thắng tối thiểu trước Pafos tại Stamford Bridge. Đây cũng là trận thứ 15 liên tiếp, "The Blues" bất bại trên sân nhà ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Chelsea hiện xếp thứ 8 trên BXH Champions League với 13 điểm và chỉ xếp sau Newcastle do kém hiệu số bàn thắng- bại. Trận gặp Napoli ở loạt trận cuối được xem là thử thách then chốt, có thể định đoạt cả chiến dịch vòng bảng của Chelsea. Nếu hạ đội bóng của HLV Conte, Chelsea sẽ tự quyết số phận của mình.