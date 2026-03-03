Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Filipe Luis bị sa thải

  • Thứ ba, 3/3/2026 14:07 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Flamengo bất ngờ sa thải HLV Filipe Luis chỉ vài giờ sau chiến thắng đậm 8-0 trước Madureira để giành quyền vào chung kết giải vô địch bang Rio (Carioca) sáng 3/3.

Luis bất ngờ rời Flamengo.

Quyết định được ban lãnh đạo đưa ra ngay sau trận đấu, khép lại triều đại ngắn nhưng đầy danh hiệu của cựu hậu vệ trái. Trong thông báo chính thức, Flamengo xác nhận Luis cùng hai cộng sự Ivan Palanco và Diogo Linhares rời CLB, đồng thời gửi lời cảm ơn và chúc ông thành công ở chặng đường tiếp theo.

Sự ra đi diễn ra trong bối cảnh Flamengo khởi đầu mùa giải 2026 không như kỳ vọng. Đội bóng áo đỏ-đen đánh mất Siêu cúp Brazil trước Corinthians và thất bại ở Siêu cúp bóng đá Nam Mỹ trước Lanus. Đây được xem là màn khởi đầu tệ, tạo áp lực lớn lên băng ghế huấn luyện.

Luis rời cương vị HLV trưởng với 101 trận, đạt tỷ lệ thắng 69,9% (63 thắng, 23 hòa, 15 thua). Ông cũng trở thành một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử đội bóng, sánh ngang Jorge Jesus và Flavio Costa với 5 danh hiệu, gồm cúp Quốc gia Brazil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 và Brasileirao 2025.

Flamengo là công việc huấn luyện đầu tiên của Luis sau khi giải nghệ. Ông bắt đầu ở đội U17 năm 2024, sau đó dẫn dắt U20 và nhanh chóng được đôn lên đội một thay Tite. Sự thăng tiến thần tốc giúp ông gặt hái hàng loạt danh hiệu chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, hai tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự sa sút cả về chuyên môn lẫn nội bộ. Thành tích đi xuống, thể lực suy giảm cùng những bất ổn trong phòng thay đồ khiến ban lãnh đạo Flamengo phải hành động.

Điều khoản lạ trong hợp đồng của Luis Diaz

Ngôi sao người Colombia phải tham gia các lớp học tiếng Đức bắt buộc theo điều khoản hợp đồng, nếu không có thể bị phạt tài chính.

09:57 23/2/2026

Tổng thống Brazil gửi thông điệp cứng rắn đến Neymar

Phát biểu của Tổng thống Lula về tiêu chí chọn người của HLV Carlo Ancelotti được xem như thông điệp rõ ràng: không ai có suất dự World Cup chỉ nhờ danh tiếng, kể cả Neymar.

16:00 28/2/2026

Brazil lộ diện đội hình dự World Cup 2026

Truyền thông Brazil cho biết HLV Carlo Ancelotti sớm định hình bộ khung để chuẩn bị cho World Cup 2026.

08:12 28/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Luis Luis

Đọc tiếp

Chu tich Perez hoi han vi sa thai Alonso hinh anh

Chủ tịch Perez hối hận vì sa thải Alonso

41 phút trước 06:27 4/3/2026

0

Xabi Alonso từng mở đầu triều đại bằng chuỗi trận thuyết phục, mang đến cảm giác về một cuộc chuyển giao thế hệ suôn sẻ trên băng ghế huấn luyện.

Chan thuong gay lo lang cua Ronaldo hinh anh

Chấn thương gây lo lắng của Ronaldo

42 phút trước 06:26 4/3/2026

0

Al Nassr xác nhận đội trưởng Cristiano Ronaldo gặp chấn thương gân kheo sau trận thắng Al Fayha tại Saudi Pro League hôm 1/3.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý