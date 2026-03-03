HLV Filipe Luis bị sa thải

Flamengo bất ngờ sa thải HLV Filipe Luis chỉ vài giờ sau chiến thắng đậm 8-0 trước Madureira để giành quyền vào chung kết giải vô địch bang Rio (Carioca) sáng 3/3.

Luis bất ngờ rời Flamengo.

Quyết định được ban lãnh đạo đưa ra ngay sau trận đấu, khép lại triều đại ngắn nhưng đầy danh hiệu của cựu hậu vệ trái. Trong thông báo chính thức, Flamengo xác nhận Luis cùng hai cộng sự Ivan Palanco và Diogo Linhares rời CLB, đồng thời gửi lời cảm ơn và chúc ông thành công ở chặng đường tiếp theo.

Sự ra đi diễn ra trong bối cảnh Flamengo khởi đầu mùa giải 2026 không như kỳ vọng. Đội bóng áo đỏ-đen đánh mất Siêu cúp Brazil trước Corinthians và thất bại ở Siêu cúp bóng đá Nam Mỹ trước Lanus. Đây được xem là màn khởi đầu tệ, tạo áp lực lớn lên băng ghế huấn luyện.

Luis rời cương vị HLV trưởng với 101 trận, đạt tỷ lệ thắng 69,9% (63 thắng, 23 hòa, 15 thua). Ông cũng trở thành một trong những HLV giàu thành tích nhất lịch sử đội bóng, sánh ngang Jorge Jesus và Flavio Costa với 5 danh hiệu, gồm cúp Quốc gia Brazil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 và Brasileirao 2025.

Flamengo là công việc huấn luyện đầu tiên của Luis sau khi giải nghệ. Ông bắt đầu ở đội U17 năm 2024, sau đó dẫn dắt U20 và nhanh chóng được đôn lên đội một thay Tite. Sự thăng tiến thần tốc giúp ông gặt hái hàng loạt danh hiệu chỉ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, hai tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự sa sút cả về chuyên môn lẫn nội bộ. Thành tích đi xuống, thể lực suy giảm cùng những bất ổn trong phòng thay đồ khiến ban lãnh đạo Flamengo phải hành động.