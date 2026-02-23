Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều khoản lạ trong hợp đồng của Luis Diaz

  • Thứ hai, 23/2/2026 09:57 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Ngôi sao người Colombia phải tham gia các lớp học tiếng Đức bắt buộc theo điều khoản hợp đồng, nếu không có thể bị phạt tài chính.

Luis Diaz có khởi đầu ấn tượng trong màu áo Bayern sau khi rời Liverpool với mức phí 65,5 triệu bảng và ký hợp đồng 4 năm. Tiền đạo người Colombia ghi 19 bàn và có 15 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống của HLV Vincent Kompany.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Diaz lại nằm ngoài sân cỏ. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Deportes, anh thừa nhận rào cản ngôn ngữ là "điều khó nhất" trong quá trình thích nghi.

Tiếng mẹ đẻ của Diaz là Tây Ban Nha. Anh từng học tiếng Bồ Đào Nha khi thi đấu cho Porto và sử dụng tiếng Anh tại Liverpool. Nhưng tiếng Đức là câu chuyện hoàn toàn khác.

Theo BILD, hợp đồng của Diaz có "điều khoản ngôn ngữ". Điều khoản này buộc anh phải tham gia 2-3 buổi học tiếng Đức mỗi tuần. Đây là nghĩa vụ chính thức và cầu thủ phải chứng minh sự tiến bộ. Nếu không cải thiện đáng kể, mức phạt có thể dao động từ 5.000 đến 50.000 euro.

Bayern không có nhiều cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha. Đội trưởng Joshua Kimmich, người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, là một trong những cầu thủ hỗ trợ Diaz hòa nhập. Kimmich cho biết cả đội đang giúp đỡ để tân binh thích nghi tốt hơn.

Dù gặp khó khăn về ngôn ngữ, Diaz khẳng định anh và gia đình cảm thấy hạnh phúc tại Munich. Anh cho biết mình đang tận hưởng môi trường mới và cảm thấy được chào đón như trong một gia đình.

Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với khoảng cách 8 điểm. Phong độ trên sân của Diaz là tín hiệu tích cực. Giờ đây, anh cần vượt qua rào cản ngôn ngữ để hoàn thiện quá trình hòa nhập tại một trong những CLB lớn nhất châu Âu.

Bốn bàn thắng trận Arsenal đè bẹp Bayern Rạng sáng 27/11, Arsenal duy trì phong độ thăng hoa khi hạ gục Bayern Munich 3-1 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Đào Trần

Bayern Munich Luis Diaz Đức Bundesliga

Đọc tiếp

Luis Diaz, Yamal va chuan muc 10+10 hinh anh

Luis Diaz, Yamal và chuẩn mực 10+10

19:00 4/2/2026 19:00 4/2/2026

0

Giữa rừng sao ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ 5 cầu thủ đạt mốc 10 bàn và 10 kiến tạo, một con số đủ nói lên sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Diaz ruc sang, Bayern thang dam Hoffenheim hinh anh

Diaz rực sáng, Bayern thắng đậm Hoffenheim

01:51 9/2/2026 01:51 9/2/2026

0

Luis Diaz lập hat-trick và mang về hai quả phạt đền, giúp Bayern Munich vùi dập Hoffenheim 5-1 để chấm dứt chuỗi phong độ kém và giữ vững ngôi đầu Bundesliga.

