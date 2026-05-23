Tuyển Congo có thể lỡ World Cup 2026 vì dịch ebola

Đội tuyển Congo buộc phải cách ly 21 ngày tại Bỉ trước World Cup 2026 sau khi quốc gia châu Phi này bùng phát dịch ebola nghiêm trọng.

Chuyện Congo có nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 không còn là chuyện đùa.

Theo thông tin từ lực lượng đặc nhiệm bảo vệ World Cup của Nhà Trắng, đội tuyển Congo sẽ không được phép tham dự World Cup 2026 nếu không tuân thủ quy trình cách ly nghiêm ngặt trước ngày giải đấu khởi tranh. Đây được xem là biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch ebola trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Andrew Giuliani, giám đốc điều hành lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng, xác nhận Congo đang trải qua một đợt bùng phát ebola nghiêm trọng. Quan chức này cho biết phía Mỹ đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Congo cùng chính phủ nước này đưa toàn bộ đội tuyển sang Bỉ để tập trung trong “bong bóng cách ly”.

Trong thời gian 21 ngày tại châu Âu, các cầu thủ Congo sẽ chỉ sinh hoạt và tập luyện tại khu vực kiểm soát đặc biệt. Đội tuyển này cũng được lên kế hoạch thi đấu hai trận giao hữu khởi động ngay tại Bỉ nhằm duy trì thể trạng trước World Cup.

Thông tin trên nhanh chóng gây chú ý bởi World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với yêu cầu kiểm soát y tế cực kỳ nghiêm ngặt. Trước đó, Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người từng đến Congo trong thời gian gần đây vì lo ngại dịch bệnh lan rộng.

Hiện FIFA chưa đưa ra thêm bình luận mới ngoài việc xác nhận đang theo dõi sát tình hình. Trong khi đó, tuyển Congo vẫn khẳng định họ đủ an toàn để góp mặt tại World Cup nếu hoàn tất đầy đủ quy trình cách ly theo yêu cầu.