Khoảnh khắc im lặng của tuyển nữ Iran tại Asian Cup

Các cầu thủ nữ Iran không hát quốc ca trước trận gặp Hàn Quốc tại Asian Cup 2026 hôm 2/3, trong bầu không khí trầm lắng giữa những biến động lớn ở quê nhà.

Trận mở màn của tuyển nữ Iran tại Asian Cup không chỉ thu hút sự chú ý bởi yếu tố chuyên môn. Trước giờ bóng lăn trên sân Gold Coast, toàn bộ đội hình Iran đứng im lặng khi quốc ca được cử lên, không ai hát hay mấp máy môi theo giai điệu quen thuộc.

Hành động diễn ra trong bối cảnh Iran vừa hứng chịu các cuộc tấn công quân sự vào cuối tuần, khiến tình hình trong nước trở nên căng thẳng. Bầu không khí tại sân Gold Coast vì thế mang sắc thái khác thường. Máy quay truyền hình lia qua từng gương mặt cầu thủ, tất cả đều giữ nét mặt trung tính khi quốc ca của Cộng hòa Hồi giáo Iran vang lên.

Quốc ca hiện hành của Iran có tên “Mehr-e Khavaran”, được thông qua năm 1990. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc trang nghiêm trước trận đấu, không có bất kỳ biểu hiện hát theo nào từ phía các cầu thủ hay ban huấn luyện.

Trên khán đài, một số cổ động viên xuất hiện với những lá cờ thời Shah, tạo nên hình ảnh mang nhiều tầng ý nghĩa. Bầu không khí tại sân Gold Coast Stadium trở nên trầm lắng và xúc động hơn thường lệ.

Về mặt chuyên môn, tuyển nữ Iran bước vào trận đấu với đối thủ mạnh là Hàn Quốc. Đại diện Đông Á, á quân Asian Cup 2022 sau khi thua Trung Quốc ở chung kết, thể hiện đẳng cấp vượt trội. Hàn Quốc kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 3-0 ở lượt trận vòng bảng.

Dù bị đánh giá thấp hơn và chịu sức ép lớn từ đối thủ, các cầu thủ Iran vẫn thi đấu nỗ lực. Đội bóng không cho thấy dấu hiệu bị phân tâm trong suốt 90 phút, bất chấp những diễn biến căng thẳng tại quê nhà.

Sau trận, HLV trưởng Marziyeh Jafari từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến các cuộc không kích cũng như thông tin về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Nhà cầm quân này không đưa ra bình luận nào về bối cảnh chính trị, chỉ tập trung vào diễn biến chuyên môn của trận đấu.

Hành động im lặng trong lễ chào cờ vì thế trở thành điểm nhấn đặc biệt của trận đấu. Trong bóng đá, nghi thức quốc ca thường mang tính biểu tượng và thể hiện tinh thần đại diện quốc gia. Khi một tập thể lựa chọn cách thể hiện khác thường, thông điệp mà họ gửi đi dễ dàng thu hút sự quan tâm.

Asian Cup vốn là sân chơi thuần túy thể thao, nhưng trong nhiều trường hợp, bóng đá không thể tách rời hoàn toàn khỏi bối cảnh xã hội. Trận đấu giữa Iran và Hàn Quốc trên sân Gold Coast cho thấy điều đó một lần nữa.

Về phía Hàn Quốc, chiến thắng 3-0 giúp họ có khởi đầu thuận lợi tại vòng bảng. Còn với Iran, thất bại trong ngày ra quân đi kèm một hình ảnh gây chú ý mạnh mẽ trước giờ bóng lăn.

Bóng đá có thể kéo dài 90 phút, nhưng những khoảnh khắc trước trận đôi khi lại để lại dư âm lâu hơn. Trên sân Gold Coast, sự im lặng của tuyển nữ Iran đã trở thành hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất trong ngày thi đấu ấy.