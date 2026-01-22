Tranh cãi trong trận thắng của Chelsea

Quyết định từ chối bàn thắng của Enzo Fernandez gây tranh cãi khi Chelsea giành chiến thắng 1-0 trước Pafos trên sân Stamford Bridge ở Champions League rạng sáng 22/1.

Fernandez bị tước bàn thắng gây tranh cãi.

Moises Caicedo ghi bàn duy nhất ở phút 78 giúp Chelsea bỏ túi 3 điểm quan trọng và tạm thời chen chân vào nhóm 8 đội dẫn đầu trước lượt trận cuối gặp Napoli. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của "The Blues", sau khi họ vượt qua Brentford 2-0 ở Premier League cuối tuần qua, đồng thời là thắng lợi thứ 3 trong 4 trận đầu tiên dưới thời HLV Liam Rosenior.

Tuy nhiên, bước ngoặt gây nhiều tranh cãi đến ở phút 17 của trận đấu gặp Pafos. Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới đối thủ từ đường tạt của Pedro Neto, nhưng trọng tài Erik Lambrechts lập tức thổi còi, xác định tiền vệ người Argentina có tác động từ phía sau đối với hậu vệ đội khách. Dù pha đẩy người bị cho là nhẹ và không rõ ràng, bàn thắng vẫn bị từ chối.

Cựu lãnh đạo Tổ chức điều hành trọng tài Premier League, ông Keith Hackett cho rằng có sự khác biệt trong cách áp dụng luật giữa các trọng tài UEFA và Ngoại hạng Anh. "Dù tác động nhẹ, đó vẫn là một pha đẩy người và trọng tài áp dụng luật chính xác. Ở Premier League, những pha va chạm thậm chí nặng hơn lại thường bị bỏ qua", Hackett nhận định.

Sau đó, Fernandez tỏ rõ sự tức giận với quyết định này, thậm chí chỉ tay về phía trọng tài và may mắn tránh được thẻ phạt. Trên sân, Chelsea tiếp tục dồn ép nhưng phải chờ đến cuối trận mới tìm được bàn thắng quyết định.

Dù giành trọn 3 điểm, Chelsea vẫn có lý do để tiếc nuối. Với việc có tới 7 đội cùng sở hữu 13 điểm, hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quyết định trong cuộc đua top 8.