Chelsea níu kéo hy vọng vào thẳng vòng 16 đội Champions League

Rạng sáng 22/1, Chelsea đánh bại Pafos 1-0 ở lượt trận áp chót vòng phân hạng.

Chelsea đang chơi tích cực dưới thời HLV mới.

Hy vọng vào top 8 của Chelsea vẫn được duy trì sau chiến thắng tối thiểu trước Pafos tại Stamford Bridge. Đây cũng là trận thứ 15 liên tiếp, "The Blues" bất bại trên sân nhà ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Sau thất bại trước Atalanta ở lượt trận trước, Chelsea hiểu rằng họ gần như buộc phải toàn thắng hai trận cuối để chắc suất vào top 8. Trước đối thủ vẫn còn cơ hội dự play-off như Pafos, đội bóng của HLV Liam Rosenior nhập cuộc thận trọng nhưng kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Phải đến phút 11, Chelsea mới có cú dứt điểm đầu tiên khi Pedro Neto sút vọt xà sau pha đi bóng tốc độ. Reece James sau đó thử vận may từ ngoài vòng cấm nhưng không thành công, còn bàn thắng bằng đầu của Enzo Fernandez bị từ chối do lỗi phạm lỗi.

Dù gần như không lên bóng trong nửa đầu hiệp một, Pafos lại suýt gây sốc khi cú sút của Jaja chạm Reece James rồi dội cột. Tình huống đó như lời cảnh tỉnh cho Chelsea, buộc họ gia tăng sức ép. Moises Caicedo, Benoit Badiashile và Jorrel Hato liên tiếp uy hiếp khung thành Jay Gorter, nhưng thủ môn người Hà Lan đã có hiệp đấu xuất sắc.

Kịch bản không thay đổi sau giờ nghỉ khi Chelsea tiếp tục ép sân. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Estevao mang lại làn gió mới cho hàng công, song Gorter vẫn là chướng ngại lớn. Phải đến phút 78, sau hàng loạt quả phạt góc, Chelsea mới phá vỡ được hàng thủ kiên cường của Pafos khi Caicedo đánh đầu ghi bàn quyết định.

Bàn thắng muộn giúp Chelsea giữ trọn ba điểm và tiếp tục cuộc đua vào top 8. Họ chỉ xếp sau Newcastle do kém hiệu số bàn thắng- bại.

Trong khi đó, Pafos dù thua trận vẫn cho thấy tinh thần đáng khen và sẽ dồn toàn lực cho lượt đấu cuối gặp Slavia Praha. Với Chelsea, trận gặp Napoli sắp tới được xem là thử thách then chốt, có thể định đoạt cả chiến dịch vòng bảng của họ.