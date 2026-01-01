Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do U23 Việt Nam thất bại trước U23 Trung Quốc

  • Thứ tư, 21/1/2026 00:41 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Theo AFC, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc do để đối thủ kiểm soát thế trận, tận dụng tốt cơ hội và trừng phạt những khoảnh khắc mất tập trung nơi hàng phòng ngự.

AFC khẳng định U23 Trung Quốc có sự chủ động tốt hơn.

Sau hiệp một còn nhiều giằng co, đại diện Đông Á thật sự vào guồng trong hiệp hai, thời điểm họ tăng tốc mạnh mẽ và làm chủ cục diện. AFC nhấn mạnh đây là chiến thắng xứng đáng, phản ánh đúng thế trận U23 Trung Quốc tạo ra trong suốt 90 phút.

Ngay từ đầu trận, U23 Trung Quốc chủ động dâng cao đội hình. Những pha dứt điểm sớm của Kuai Jiwen hay Chen Zeshi buộc hàng thủ Việt Nam phải làm việc vất vả. Thủ môn Trần Trung Kiên liên tục trổ tài.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không chỉ co cụm phòng ngự. Phút 24, cú đá phạt hiểm hóc của Khuất Văn Khang cùng pha xoay người dứt điểm ngay sau đó của Công Phương thử thách tối đa phản xạ của thủ môn Li Hao.

Bước ngoặt đến sau giờ nghỉ. Dù tung Đình Bắc vào sân nhằm tăng cường sức tấn công, U23 Việt Nam lại không thể ngăn đối thủ áp đặt thế trận. Phút 48, từ quả phạt góc, Peng Xiao bật cao đánh đầu mở tỷ số, phá vỡ thế cân bằng.

U23 Viet Nam anh 1

U23 Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trước lối đá giàu năng lượng của U23 Trung Quốc.

Bàn thắng tiếp thêm sự hưng phấn cho U23 Trung Quốc. Chỉ ít phút sau, Xiang Yuwang thể hiện đẳng cấp cá nhân khi xử lý gọn gàng ở khu vực rìa vùng cấm, vượt qua hàng loạt hậu vệ rồi dứt điểm tinh tế nhân đôi cách biệt.

AFC cho rằng lợi thế quân số sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Phạm Lý Đức càng giúp U23 Trung Quốc chơi ung dung hơn. Dù một bàn thắng ở phút 73 bị VAR từ chối vì việt vị, đội bóng áo trắng vẫn duy trì sức ép và ấn định chiến thắng 3-0 ở phút bù giờ nhờ công của Wang Yudong.

Với màn trình diễn thuyết phục, U23 Trung Quốc hiên ngang tiến vào chung kết và sẽ chạm trán U23 Nhật Bản. AFC đánh giá đây là cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Phong độ đáng kinh ngạc của thủ môn Li Hao

Trong hành trình giàu cảm xúc của U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Li Hao nổi lên như điểm tựa vững chắc nhất.

Lý do Lý Đức bị thẻ đỏ

Đêm 20/0, U23 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi khi chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ dành cho Lý Đức.

Hiểu Minh nhập viện

Đêm 20/1, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và được đưa thẳng tới bệnh viện ở Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu.

