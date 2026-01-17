Chelsea thắng trận đầu dưới thời HLV mới

Đêm 17/1, Chelsea đánh bại Brentford 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Palmer ghi bàn giúp Chelsea có 3 điểm.

Chelsea đã có khởi đầu đầy hứa hẹn dưới triều đại mới khi Liam Rosenior trở thành huấn luyện viên thứ hai trong số 8 HLV gần nhất của "The Blues" giành chiến thắng ngay ở trận ra mắt tại Premier League.

Chiến thắng 2-0 trước Brentford tại Stamford Bridge giúp đội bóng Tây London chấm dứt chuỗi trận thất vọng và chỉ còn cách 2 điểm so với top 4.

Trước trận đấu, Chelsea trải qua chuỗi 6 vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, khiến áp lực đè nặng lên toàn đội. Thực tế, họ đã suýt phải trả giá sớm khi Kevin Schade có cơ hội vàng trong vòng cấm, nhưng quyết định chuyền bóng thay vì dứt điểm khiến Brentford bỏ lỡ thời cơ. Chelsea thoát hiểm trong gang tấc, sau đó tiếp tục gặp may khi tránh được một pha phản lưới.

Phút 26, "The Blues" trừng phạt đối thủ. Enzo Fernandez pressing quyết liệt, tạo điều kiện để João Pedro dứt điểm cận thành mở tỷ số. Bàn thắng giúp Chelsea chơi tự tin hơn, song họ vẫn bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi Alejandro Garnacho dứt điểm chệch khung thành từ cự ly rất gần trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Brentford vùng lên mạnh mẽ và suýt gỡ hòa, nhưng Robert Sanchez tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua xuất sắc từ cú sút của Schade.

Thế trận sau đó lắng xuống, Chelsea kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hạn chế đáng kể sức tấn công của đội khách. Khi Brentford bắt đầu hy vọng vào một kết quả tích cực, sai lầm của thủ môn Caoimhin Kelleher đã phá hỏng tất cả. Liam Delap cướp bóng trong vòng cấm, buộc Kelleher phạm lỗi. Cole Palmer lạnh lùng ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền.