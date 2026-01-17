Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chelsea thắng trận đầu dưới thời HLV mới

  • Thứ bảy, 17/1/2026 22:00 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Đêm 17/1, Chelsea đánh bại Brentford 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Palmer ghi bàn giúp Chelsea có 3 điểm.

Chelsea đã có khởi đầu đầy hứa hẹn dưới triều đại mới khi Liam Rosenior trở thành huấn luyện viên thứ hai trong số 8 HLV gần nhất của "The Blues" giành chiến thắng ngay ở trận ra mắt tại Premier League.

Chiến thắng 2-0 trước Brentford tại Stamford Bridge giúp đội bóng Tây London chấm dứt chuỗi trận thất vọng và chỉ còn cách 2 điểm so với top 4.

Trước trận đấu, Chelsea trải qua chuỗi 6 vòng liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh, khiến áp lực đè nặng lên toàn đội. Thực tế, họ đã suýt phải trả giá sớm khi Kevin Schade có cơ hội vàng trong vòng cấm, nhưng quyết định chuyền bóng thay vì dứt điểm khiến Brentford bỏ lỡ thời cơ. Chelsea thoát hiểm trong gang tấc, sau đó tiếp tục gặp may khi tránh được một pha phản lưới.

Phút 26, "The Blues" trừng phạt đối thủ. Enzo Fernandez pressing quyết liệt, tạo điều kiện để João Pedro dứt điểm cận thành mở tỷ số. Bàn thắng giúp Chelsea chơi tự tin hơn, song họ vẫn bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi Alejandro Garnacho dứt điểm chệch khung thành từ cự ly rất gần trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Brentford vùng lên mạnh mẽ và suýt gỡ hòa, nhưng Robert Sanchez tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua xuất sắc từ cú sút của Schade.

Thế trận sau đó lắng xuống, Chelsea kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và hạn chế đáng kể sức tấn công của đội khách. Khi Brentford bắt đầu hy vọng vào một kết quả tích cực, sai lầm của thủ môn Caoimhin Kelleher đã phá hỏng tất cả. Liam Delap cướp bóng trong vòng cấm, buộc Kelleher phạm lỗi. Cole Palmer lạnh lùng ấn định chiến thắng trên chấm phạt đền.

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Chelsea, Atletico Madrid lần lượt chia tay các bản hợp đồng không đạt kỳ vọng được đưa về trong phiên chợ hè 2025.

44:2654 hôm qua

Garnacho tỏa sáng, khiến Arsenal chưa thể yên tâm

Trận sân nhà đầu tiên của Liam Rosenior với tư cách huấn luyện viên Chelsea kết thúc bằng thất bại, khi Arsenal giành chiến thắng kịch tính 3-2 ở lượt đi bán kết Carabao Cup.

06:05 15/1/2026

Timo Werner rời châu Âu

Cựu tiền đạo Chelsea và Tottenham, Timo Werner đạt thỏa thuận gia nhập CLB San Jose Earthquakes tại MLS.

06:47 13/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Chelsea Chelsea

    Đọc tiếp

    Truc tiep Leipzig vs Bayern Munich hinh anh

    Trực tiếp Leipzig vs Bayern Munich

    5 giờ trước 00:30 18/1/2026

    0

    RB Leipzig sẽ tiếp đón Bayern Munich ở vòng 18 vào rạng sáng 18/1 trong trận cầu được xem là tâm điểm ở Bundesliga.

    Arsenal gay that vong hinh anh

    Arsenal gây thất vọng

    5 giờ trước 00:00 18/1/2026

    0

    MU mang đến cơ hội cho Arsenal bứt tốc trong cuộc đua vô địch nhưng "Pháo thủ" lại bị Nottingham cầm hòa 0-0 ở vòng 22 Premier League vào rạng sáng 18/1.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý