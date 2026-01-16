7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Hè 20225, Giacomo Raspadori, tiền vệ tấn công người Italy được Atletico Madrid chiêu mộ với giá 22 triệu euro. Tại La Liga, anh không chứng tỏ được bản thân và chỉ có vỏn vẹn một lần đá chính. Sau nửa mùa, CLB thủ đô Madrid bán lại Raspadori cho Atalanta cũng với giá 22 triệu euro.