7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  Thứ sáu, 16/1/2026 09:05 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Chelsea, Atletico Madrid lần lượt chia tay các bản hợp đồng không đạt kỳ vọng được đưa về trong phiên chợ hè 2025.

chuyen nhuong anh 1

Facundo Buonanotte kết thúc sớm hợp đồng cho mượn tại Chelsea với chỉ 8 lần ra sân. Anh trở về Brighton và tiếp tục rời đi dưới dạng cho mượn. Lần này, bến đỗ của cầu thủ trẻ người Argentina là Leeds.
chuyen nhuong anh 2

Hè 20225, Giacomo Raspadori, tiền vệ tấn công người Italy được Atletico Madrid chiêu mộ với giá 22 triệu euro. Tại La Liga, anh không chứng tỏ được bản thân và chỉ có vỏn vẹn một lần đá chính. Sau nửa mùa, CLB thủ đô Madrid bán lại Raspadori cho Atalanta cũng với giá 22 triệu euro.
chuyen nhuong anh 3

Vitao rời Internacional, gia nhập Flamengo với giá 10,2 triệu euro và trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử đội bóng chủ sân Maracana.
chuyen nhuong anh 4

Hậu vệ trái David Jurasek không được Jose Mourinho trọng dụng nên phải chuyển sang Slavia Praha để tìm cơ hội ra sân. Thương vụ này có 3 triệu euro.

chuyen nhuong anh 5

Owen Goodman, thủ thành 22 tuổi được Crystal Palace tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm tại Barnsley, CLB đang thi đấu tại League One, đến hết mùa 2025/26.
chuyen nhuong anh 6

Tiền đạo Cenk Tosun gia nhập Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. Sau hơn một năm không có đóng góp đáng kể, anh bị cắt hợp đồng khi mùa giải còn đang diễn ra. Tosun đầu quân cho Kasimpasa dưới dạng tự do.
chuyen nhuong anh 7

Yunus Konak, tiền vệ phòng ngự sáng giá của Brentford được Oxford mượn cho đến hết mùa giải, không kèm điều khoản mua đứt.

