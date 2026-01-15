7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Sau tài năng trẻ Robinio Vaz, Roma đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Donyell Malen từ Aston Villa với giá 3 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt với giá 28 triệu euro khi mùa giải 2025/26 kết thúc.
|
Cầu thủ trẻ đa năng Ugo Raghouber được Lille đem cho Levante mượn để tích lũy kinh nghiệm trong phần còn lại của mùa giải 2025/26.
|
Cựu sao Liverpool, Lazio, Luis Alberto tiếp tục hành trình tại Qatar khi đầu quân cho Al-Wakrah từ Al Duhail. Mức phí chuyển nhượng của tiền vệ 33 tuổi không được tiết lộ.
|
Cầu thủ chạy cánh Alan Minda rời Cercle Brugge, gia nhập Atletico Mineiro với giá 7 triệu euro, mức phí cao thứ 2 lịch sử CLB chủ sân Arena MRV.
|
Tiền vệ người Hàn Quốc Hong Hyun-seok không có cơ hội ra sân tại Mainz 05 nên tạm rời CLB để gia nhập Gent tại giải vô địch quốc gia Bỉ dưới dạng cho mượn đến hết mùa.
|
Pisa vừa chi 5 triệu euro để chiêu mộ Rosen Bozhinov từ Royal Antwerp. Rosen trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử CLB đang thi đấu tại Serie A.
|
Sofiane Boufal rời Union SG dưới dạng tự do để gia nhập Le Havre (Ligue 1). Hợp đồng của tiền vệ 32 tuổi có thời hạn đến tháng 6 năm nay.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.