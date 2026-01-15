Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ năm, 15/1/2026 09:20 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

AS Roma liên tục bổ sung tân binh cho hàng công trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26.

chuyen nhuong anh 1

Sau tài năng trẻ Robinio Vaz, Roma đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Donyell Malen từ Aston Villa với giá 3 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt với giá 28 triệu euro khi mùa giải 2025/26 kết thúc.
chuyen nhuong anh 2

Cầu thủ trẻ đa năng Ugo Raghouber được Lille đem cho Levante mượn để tích lũy kinh nghiệm trong phần còn lại của mùa giải 2025/26.
chuyen nhuong anh 3

Cựu sao Liverpool, Lazio, Luis Alberto tiếp tục hành trình tại Qatar khi đầu quân cho Al-Wakrah từ Al Duhail. Mức phí chuyển nhượng của tiền vệ 33 tuổi không được tiết lộ.
chuyen nhuong anh 4

Cầu thủ chạy cánh Alan Minda rời Cercle Brugge, gia nhập Atletico Mineiro với giá 7 triệu euro, mức phí cao thứ 2 lịch sử CLB chủ sân Arena MRV.
chuyen nhuong anh 5

Tiền vệ người Hàn Quốc Hong Hyun-seok không có cơ hội ra sân tại Mainz 05 nên tạm rời CLB để gia nhập Gent tại giải vô địch quốc gia Bỉ dưới dạng cho mượn đến hết mùa.
chuyen nhuong anh 6

Pisa vừa chi 5 triệu euro để chiêu mộ Rosen Bozhinov từ Royal Antwerp. Rosen trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử CLB đang thi đấu tại Serie A.
chuyen nhuong anh 7

Sofiane Boufal rời Union SG dưới dạng tự do để gia nhập Le Havre (Ligue 1). Hợp đồng của tiền vệ 32 tuổi có thời hạn đến tháng 6 năm nay.

