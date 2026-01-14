Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 14/1/2026 05:24 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tottenham đón tân binh trị giá 40 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2025/26.

chuyen nhuong anh 1

Timo Werner rời Leipzig để gia nhập CLB Mỹ San Jose Earthquakes. Mọi điều khoản trong hợp đồng đã được đôi bên thông qua và chỉ còn chờ ký kết.
chuyen nhuong anh 2

Joao Cancelo hoàn tất kiểm tra y tế để trở lại khoác áo Barcelona dưới dạng cho mượn từ Al Hilal đến hết mùa giải 2025/26.
chuyen nhuong anh 3

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Conor Gallagher từ Atletico Madrid với giá 40 triệu euro. Trước đó, cựu tiền vệ Chelsea từng được MU hỏi mượn nhưng Atletico chỉ muốn bán đứt cầu thủ người Anh. Mức giá Tottenham đưa ra cũng cao hơn 10 triệu euro so với đề nghị của Aston Villa.
chuyen nhuong anh 4

Tiền đạo 18 tuổi, Robinio Vaz được AS Roma chiêu mộ ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa với tổng chi phí lên đến 25 triệu euro.
chuyen nhuong anh 5

Trung vệ người Bỉ, Wout Faes chia tay Leicester để đầu quân cho AS Monaco dưới dạng cho mượn trong nửa mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt tùy theo màn trình diễn.
chuyen nhuong anh 6

Sulemai Sani, cầu thủ tấn công 19 tuổi người Nigeria của AS Trencin có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp khi được Leipzig chiêu mộ với giá 5 triệu euro.
chuyen nhuong anh 7

Gabriel Paulista tự nguyện kết thúc sớm hợp đồng tại Besiktas, từ bỏ mức lương hàng triệu euro để trở về Brazil khoác áo Corinthians. Hợp đồng của trung vệ này có thời hạn đến cuối năm 2027.
chuyen nhuong anh 8

Qua rồi thời các CLB Trung Quốc vung tiền chiêu mộ ngôi sao. Shanghai Shenhua vừa ký hợp đồng với tiền đạo Makhtar Gueye từ Blackburn với mức giá khiêm tốn chỉ 1,15 triệu euro.

