7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Tottenham đạt thỏa thuận chiêu mộ Conor Gallagher từ Atletico Madrid với giá 40 triệu euro. Trước đó, cựu tiền vệ Chelsea từng được MU hỏi mượn nhưng Atletico chỉ muốn bán đứt cầu thủ người Anh. Mức giá Tottenham đưa ra cũng cao hơn 10 triệu euro so với đề nghị của Aston Villa.