Dàn cầu thủ hưởng lương cao nhất bóng đá Trung Quốc giờ ra sao?

Có thời điểm Chinese Super League được xem là miền đất hứa của bóng đá thế giới khi các ngôi sao có thể kiếm những khoản thu nhập khổng lồ chỉ sau một bản hợp đồng.


Ezequiel Lavezzi có thể coi là cầu thủ hưởng lương cao nhất trong lịch sử giải đấu khi gia nhập Hebei China Fortune từ PSG năm 2012. Hợp đồng của anh được cho là lên tới 798.000 bảng mỗi tuần, tương đương khoảng 41,5 triệu bảng mỗi năm. Lavezzi ghi 35 bàn sau 75 trận cho CLB Trung Quốc trước khi giải nghệ vào năm 2019.
Carlos Tevez từng gây chấn động khi ký hợp đồng với Shanghai Shenhua năm 2017. Tiền đạo người Argentina được cho là nhận tới 634.000 bảng mỗi tuần, mức lương khổng lồ giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được trả cao nhất thế giới. Tuy nhiên, thời gian của Tevez tại Trung Quốc chỉ kéo dài 7 tháng. Sau đó, anh trở lại Boca Juniors và chính thức giải nghệ vào năm 2022.
Oscar là ngôi sao lớn nhất cập bến giải VĐQG Trung Quốc khi rời Chelsea năm 2017 để gia nhập Shanghai Port. Tiền vệ Brazil nhận mức lương hơn 500.000 bảng mỗi tuần, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được trả cao nhất thế giới thời điểm đó. Trong 7 năm khoác áo CLB Thượng Hải, Oscar kiếm khoảng 175 triệu bảng tiền lương. Hiện anh đứng trước nguy cơ giải nghệ vì vấn đề tim mạch khi trở về quê nhà Brazil chơi bóng cuối năm 2025.
Cedric Bakambu gia nhập Beijing Guoan năm 2018 từ Villarreal và nhận mức lương khoảng 341.000 bảng mỗi tuần. Tiền đạo người CHDC Congo thi đấu khá hiệu quả khi ghi 58 bàn sau 87 trận và giúp đội bóng giành Cúp FA Trung Quốc 2018. Hiện anh chơi bóng tại La Liga trong màu áo Real Betis.
Hulk là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất lịch sử Chinese Super League. Năm 2016, tiền đạo Brazil rời Zenit để gia nhập Shanghai Port với mức phí khoảng 46 triệu bảng. Trong hơn 4 năm thi đấu tại Trung Quốc, Hulk nhận mức lương ước tính 320.000 bảng mỗi tuần, thuộc nhóm cao nhất giải. Sau khi rời Trung Quốc, anh trở về quê nhà và hiện vẫn thi đấu cho Atletico Mineiro ở tuổi 39.
Graziano Pelle chuyển từ Southampton sang Shandong Taishan năm 2016 với mức lương khoảng 263.000 bảng mỗi tuần. Trong 3 mùa giải tại Trung Quốc, tiền đạo Italy ghi 63 bàn sau 133 trận. Sau khi rời CLB năm 2021 để gia nhập Parma, Pelle nhanh chóng giải nghệ ở tuổi 35.
Stephan El Shaarawy từng gây sốc khi rời AS Roma năm 2019 để đầu quân cho Shanghai Shenhua với mức lương khoảng 247.000 bảng mỗi tuần. Dù chỉ thi đấu 19 trận trong 18 tháng, anh vẫn góp phần giúp đội bóng giành Cúp FA Trung Quốc 2019. Năm 2021, El Shaarawy trở lại Roma thi đấu cho đến nay.
Paulinho là một trong những ngôi sao đầu tiên sang Trung Quốc khi gia nhập Guangzhou Evergrande từ Tottenham Hotspur năm 2015. Tiền vệ Brazil nhận khoảng 230.000 bảng mỗi tuần và giúp CLB giành 2 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Sau đó anh từng chuyển sang Barcelona trước khi quay lại Trung Quốc. Paulinho giải nghệ vào tháng 9/2024.
Eder gia nhập Jiangsu Suning năm 2018 từ Inter Milan và nhận mức lương khoảng 213.000 bảng mỗi tuần. Tiền đạo gốc Brazil đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng giành chức vô địch Chinese Super League năm 2020. Anh chính thức giải nghệ năm 2024 sau nhiều năm thi đấu tại châu Âu và châu Á.
Marouane Fellaini rời MU năm 2019 để gia nhập Shandong Taishan với mức lương khoảng 205.000 bảng mỗi tuần. Tiền vệ người Bỉ trở thành một trong những ngoại binh gắn bó lâu nhất giai đoạn "bùng nổ tiền bạc" của giải đấu, ra sân hơn 100 trận cho CLB. Fellaini tuyên bố giải nghệ vào tháng 2/2024.
Ngày nay, khi các khoản chi tiêu bị siết chặt, Chinese Super League không còn là "thiên đường lương thưởng" như trước. Nhưng giai đoạn bùng nổ tài chính ấy vẫn được nhắc đến như một chương đặc biệt của bóng đá thế giới, với những bản hợp đồng khổng lồ từng khiến cả thị trường chuyển nhượng phải kinh ngạc.
