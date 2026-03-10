Dàn cầu thủ hưởng lương cao nhất bóng đá Trung Quốc giờ ra sao?

Carlos Tevez từng gây chấn động khi ký hợp đồng với Shanghai Shenhua năm 2017. Tiền đạo người Argentina được cho là nhận tới 634.000 bảng mỗi tuần, mức lương khổng lồ giúp anh trở thành một trong những cầu thủ được trả cao nhất thế giới. Tuy nhiên, thời gian của Tevez tại Trung Quốc chỉ kéo dài 7 tháng. Sau đó, anh trở lại Boca Juniors và chính thức giải nghệ vào năm 2022.