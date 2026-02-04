Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội bóng trẻ Việt Nam thắng CLB Trung Quốc 11-0

  • Thứ tư, 4/2/2026 09:42 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Chiều 3/2, đội U13 PVF ra quân ấn tượng khi thắng đậm 11-0 trước U13 Shunde Eastern (Trung Quốc) thuộc giải bóng đá trẻ quốc tế FT Cup 2026.

Màn hủy diệt của U13 PFV trước CLB Trung Quốc.

Ngay từ những phút đầu, đại diện trẻ của Việt Nam áp đặt thế trận bằng lối chơi tốc độ, tổ chức tốt và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn. Chỉ sau 16 phút thi đấu, U13 PVF 3 lần làm tung lưới đối phương. Kết thúc hiệp một, bảng tỷ số đã là 5-0, phản ánh rõ sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. U13 PVF gia tăng sức ép, liên tục khoét sâu vào hàng phòng ngự đối phương. Sau bàn thắng đến từ một cú sút xa đẹp mắt, các học trò của HLV Trần Duy Quang ghi thêm 5 bàn nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng 11-0 thuyết phục.

Tâm điểm của trận đấu là Phạm Quang Khải, cầu thủ có màn trình diễn chói sáng với 7 bàn thắng, chiếm hơn một nửa tổng số pha lập công của đội. Ba bàn còn lại được ghi do công Trần Văn Gia Hưng (cú đúp), Hoàng Mạnh Thái và Phạm Tiến Lâm.

Với kết quả này, U13 PVF tạm thời dẫn đầu bảng E với 3 điểm cùng hiệu số +11, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Theo lịch thi đấu, đội sẽ lần lượt chạm trán U13 Sichuan lúc 13h00 ngày 4/2 và U13 Shanghai Luckystar FC lúc 14h30 ngày 5/2.

Giải FT Cup 2026 quy tụ nhiều đội trẻ chất lượng của khu vực, với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Mỗi hiệp đấu kéo dài 35 phút. U13 PVF mang 25 cầu thủ sang Trung Quốc từ ngày 1/2, với mục tiêu thi đấu cọ xát quốc tế.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

