Đội bóng trẻ Việt Nam cầm hòa U16 PSG ở giải quốc tế

Tối 22/1, U16 PVF thi đấu ấn tượng để giành kết quả hòa 1-1 trước U16 PSG tại giải Alkass International Cup.

U16 PVF xuất sắc cầm hòa U16 PSG.

Trong lúc U23 Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận tranh huy chương đồng ở giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc, bóng đá trẻ Việt Nam đón nhận thêm tín hiệu tích cực từ lứa đàn em. U16 PVF đang có những màn trình diễn rất tích cực ở Alkass International Cup.

Đối đầu với lò đào tạo từng 3 lần vô địch giải, U16 PVF nhanh chóng tạo bất ngờ ngay từ phút đầu tiên. Tận dụng pha tổ chức tấn công bài bản, Phạm Tuấn Kiệt băng cắt thông minh, đánh đầu ngược mở tỷ số cho U16 PVF.

Sau bàn thua sớm, U16 PSG đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng nền tảng thể hình, tốc độ và kỹ thuật cá nhân của nhiều cầu thủ gốc Phi. Đại diện nước Pháp kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, song hàng thủ PVF vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật đáng khen ngợi. Bàn gỡ của PSG đến từ một tình huống phản lưới nhà, qua đó ấn định tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này đáng khích lệ bởi Alkass International Cup là giải đấu trẻ uy tín, quy tụ nhiều học viện hàng đầu châu Âu và châu Á. Real Madrid đăng quang giải này vào các năm 2017, 2020 và 2025. Trước đó, U16 PVF cũng chơi sòng phẳng trong thất bại 1-2 trước U16 Kashiwa Reysol của Nhật Bản.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Xuân Thành sẽ bước vào thử thách tiếp theo vào ngày 24/1, chạm trán U16 Barcelona đến từ lò La Masia trứ danh. Những màn cọ xát chất lượng tại Alkass International Cup là hành trang quan trọng để các cầu thủ trẻ PVF tích lũy kinh nghiệm, hướng tới việc đóng góp cho các lứa đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.