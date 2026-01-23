Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội bóng trẻ Việt Nam cầm hòa U16 PSG ở giải quốc tế

  • Thứ sáu, 23/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 22/1, U16 PVF thi đấu ấn tượng để giành kết quả hòa 1-1 trước U16 PSG tại giải Alkass International Cup.

U16 PVF xuất sắc cầm hòa U16 PSG.

Trong lúc U23 Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận tranh huy chương đồng ở giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc, bóng đá trẻ Việt Nam đón nhận thêm tín hiệu tích cực từ lứa đàn em. U16 PVF đang có những màn trình diễn rất tích cực ở Alkass International Cup.

Đối đầu với lò đào tạo từng 3 lần vô địch giải, U16 PVF nhanh chóng tạo bất ngờ ngay từ phút đầu tiên. Tận dụng pha tổ chức tấn công bài bản, Phạm Tuấn Kiệt băng cắt thông minh, đánh đầu ngược mở tỷ số cho U16 PVF.

Sau bàn thua sớm, U16 PSG đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng nền tảng thể hình, tốc độ và kỹ thuật cá nhân của nhiều cầu thủ gốc Phi. Đại diện nước Pháp kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, song hàng thủ PVF vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật đáng khen ngợi. Bàn gỡ của PSG đến từ một tình huống phản lưới nhà, qua đó ấn định tỷ số hòa 1-1.

Kết quả này đáng khích lệ bởi Alkass International Cup là giải đấu trẻ uy tín, quy tụ nhiều học viện hàng đầu châu Âu và châu Á. Real Madrid đăng quang giải này vào các năm 2017, 2020 và 2025. Trước đó, U16 PVF cũng chơi sòng phẳng trong thất bại 1-2 trước U16 Kashiwa Reysol của Nhật Bản.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Xuân Thành sẽ bước vào thử thách tiếp theo vào ngày 24/1, chạm trán U16 Barcelona đến từ lò La Masia trứ danh. Những màn cọ xát chất lượng tại Alkass International Cup là hành trang quan trọng để các cầu thủ trẻ PVF tích lũy kinh nghiệm, hướng tới việc đóng góp cho các lứa đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Một thế hệ rời U23 Việt Nam, chỉ còn con đường ĐTQG

U23 Việt Nam đá trận cuối ở VCK U23 châu Á 2026, khép lại giải đấu và một chặng đường bóng đá trẻ của cả thế hệ.

1 giờ trước

HLV Kim Sang-sik nói gì trước trận gặp U23 Hàn Quốc?

Trước trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik khẳng định U23 Việt Nam sẽ không buông xuôi dù vừa trải qua thất bại nặng nề ở bán kết.

13 giờ trước

Bước ngoặt của bóng đá Thái Lan

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tăng suất ngoại binh ở Thai League, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt đáng kể cho giải đấu trong những mùa giải tới.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

trẻ Việt Nam trẻ Việt Nam

    Đọc tiếp

    Chu tich FIFA gay tranh cai hinh anh

    Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

    31 phút trước 06:39 23/1/2026

    0

    Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chú ý sau phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý