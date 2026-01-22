Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bước ngoặt của bóng đá Thái Lan

  • Thứ năm, 22/1/2026 21:36 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tăng suất ngoại binh ở Thai League, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt đáng kể cho giải đấu trong những mùa giải tới.

Thái Lan quyết định tăng suất ngoại binh.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 22/1 với sự tham dự của đại diện 16 CLB Thai League 1, FAT thống nhất các điều chỉnh then chốt nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.

Điểm nhấn lớn nhất là việc tăng số lượng cầu thủ ngoại. Theo quy định mới, mỗi CLB Thai League 1 sẽ được đăng ký tối đa 10 cầu thủ nước ngoài, trong đó có thể sử dụng tối đa 7 ngoại binh cùng lúc trên sân. Quy định này sẽ thay thế hoàn toàn mô hình cũ, vốn giới hạn 7 cầu thủ ngoại kèm thêm suất dành riêng cho cầu thủ khu vực ASEAN.

Đây được xem là bước đi mạnh tay của FAT trong nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu, giúp các CLB Thái Lan tăng sức cạnh tranh ở đấu trường châu lục, đồng thời tiệm cận hơn với mô hình vận hành của nhiều giải vô địch hàng đầu châu Á.

Bên cạnh đó, Chủ tịch FAT Madam Pang cũng đề xuất những cải cách đáng chú ý liên quan đến hệ thống giải trẻ, đặc biệt là giải U21. Theo phương án đang được xem xét, các đội dự giải U21 có thể được phép sử dụng tối đa 4 cầu thủ quá tuổi, trong đó gồm 1 cầu thủ nước ngoài. Mục tiêu của đề xuất này là tạo ra môi trường thi đấu thực tế hơn cho cầu thủ trẻ, giúp họ được cọ xát với những nhân tố giàu kinh nghiệm và nâng cao tốc độ trưởng thành.

Theo FAT, các thay đổi trên hướng tới việc nâng tầm chất lượng Thai League và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững bóng đá Thái Lan, từ cấp CLB đến đào tạo trẻ.

U23 Thái Lan chốt HLV trưởng đến ASIAD

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thawachai Dumrongongtrakun, gia hạn hợp đồng dẫn dắt U23 Thái Lan đến hết môn bóng đá nam ASIAD 20 tại Nhật Bản.

8 giờ trước

Phản ứng của báo Thái Lan khi U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc

Theo Siam Sport, tấm thẻ đỏ và sự hụt hơi về thể lực khiến U23 Việt Nam không đủ khả năng chống đỡ trước sức ép dồn dập của U23 Trung Quốc trong hiệp hai.

45:2684 hôm qua

Báo Thái Lan ngả mũ trước U23 Việt Nam

Trước bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc, truyền thông Thái Lan dành nhiều mỹ từ để nói về phong độ ấn tượng của U23 Việt Nam.

06:14 20/1/2026

Hiểu Phong

