Tin chuyển nhượng 30/1: Tranh cãi thương vụ 50 triệu bảng

Hamza Abdelkarim được Barcelona mượn từ Al Ahly kèm theo tùy chọn mua đứt sau mùa giải năm nay. Hamza sẽ phải nỗ lực thể hiện bản thân ở đội Barca B để kiếm hợp đồng dài hạn.
Jorgen Strand Larsen rời Wolves, gia nhập Crystal Palace theo bản hợp đồng dài hạn với tổng trị giá lên đến 50 triệu bảng. Thương vụ này gây tranh cãi bởi tiền đạo người Na Uy mới ghi 1 bàn sau 19 lần ra sân tại Premier League mùa này.
Kaio Cesar, cầu thủ chạy cánh 21 tuổi chưa thể chen chân vào đội hình chính Al Hilal nên được đem cho Corinthians mượn để tích lũy kinh nghiệm cho đến cuối mùa.
Hậu vệ kỳ cựu Jonas Svensson chia tay Besiktas để đầu quân cho CLB Na Uy, Rosenborg theo dạng chuyển nhượng tự do, hợp đồng kéo dài trong một năm.
Jaydon Banel tạm chia tay Burnley để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên trong màu áo Derby County tại giải hạng Nhất Anh.
Milos Lukovic, chân sút triển vọng của bóng đá Serbia quyết định rời Strasbourg để đầu quân cho Preston North End dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải năm nay.
Alex Freeman thi đấu tốt trong màu áo Orlando nên được Villarreal để mắt và chiêu mộ với giá khoảng triệu bảng. Hợp đồng của hậu vệ cánh người Mỹ có thời hạn đến 2029.
