7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Barcleona chiêu mộ Juwensley Onstein từ Genk. Trung vệ 18 tuổi được bố trí thi đấu tại đội B để tích lũy kinh nghiệm, trước khi có cơ hội chen chân lên đội một.
Tammy Abraham rời Besiktas để trở lại khoác áo Aston Villa, nơi anh từng ghi 26 bàn sau 40 lần ra sân ở mùa 2018/19. Đội chủ sân Villa Park chi 21 triệu euro để đón Abraham trở lại.
Tiền đạo cánh Marino Hinestroza rời Nacional để khoác áo Vasco da Gama với giá 5,2 triệu euro, mức giá cao bậc nhất lịch sử đội bóng Brazil.
Hậu vệ phải sinh năm 1999, Carlos Vicente gia nhập Birmingham từ Alaves với giá 8 triệu euro, hợp đồng kéo dài trong 3 mùa giải.
Cựu sao Ngoại hạng Anh Neal Maupay mới chỉ ra sân 1 lần tại Ligue 1 mùa này nên được Marseille đem cho Seville mượn đến cuối mùa giải.
Alfon Gonzalez rời Sevilla để chuyển sang chơi cho Villarreal dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt.
Arthur Masuaku được Sunderland đẩy sang Lens dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải do không có nhiều đóng góp. Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1993 không kèm điều khoản mua đứt.
