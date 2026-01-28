Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ tư, 28/1/2026 11:00 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Barcelona liên tục chiêu mộ các cầu thủ trẻ triển vọng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

chuyen nhuong anh 1

Barcleona chiêu mộ Juwensley Onstein từ Genk. Trung vệ 18 tuổi được bố trí thi đấu tại đội B để tích lũy kinh nghiệm, trước khi có cơ hội chen chân lên đội một.
chuyen nhuong anh 2

Tammy Abraham rời Besiktas để trở lại khoác áo Aston Villa, nơi anh từng ghi 26 bàn sau 40 lần ra sân ở mùa 2018/19. Đội chủ sân Villa Park chi 21 triệu euro để đón Abraham trở lại.
chuyen nhuong anh 3

Tiền đạo cánh Marino Hinestroza rời Nacional để khoác áo Vasco da Gama với giá 5,2 triệu euro, mức giá cao bậc nhất lịch sử đội bóng Brazil.
chuyen nhuong anh 4

Hậu vệ phải sinh năm 1999, Carlos Vicente gia nhập Birmingham từ Alaves với giá 8 triệu euro, hợp đồng kéo dài trong 3 mùa giải.
chuyen nhuong anh 5

Cựu sao Ngoại hạng Anh Neal Maupay mới chỉ ra sân 1 lần tại Ligue 1 mùa này nên được Marseille đem cho Seville mượn đến cuối mùa giải.
chuyen nhuong anh 6

Alfon Gonzalez rời Sevilla để chuyển sang chơi cho Villarreal dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải, kèm tùy chọn mua đứt.
chuyen nhuong anh 7

Arthur Masuaku được Sunderland đẩy sang Lens dưới dạng cho mượn đến cuối mùa giải do không có nhiều đóng góp. Hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1993 không kèm điều khoản mua đứt.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Barcelona, Chelsea, PSG đầu tư cho tương lai bằng những bản hợp đồng đầy tiềm năng.

24:1453 hôm qua

Monaco cân nhắc cắt hợp đồng với Pogba

Monaco đang xem xét nghiêm túc khả năng chia tay Paul Pogba, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tiền vệ người Pháp cập bến sân Stade Louis II với nhiều kỳ vọng lớn lao.

3 giờ trước

Mức giá chuyển nhượng của Cole Palmer

Giá trị chuyển nhượng của Cole Palmer được tiết lộ trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng ngôi sao người Anh có thể rời Chelsea trong thời gian tới.

6 giờ trước

Bao dong do voi Nico Williams hinh anh

Báo động đỏ với Nico Williams

43 phút trước 10:31 28/1/2026

0

Tiền đạo của Athletic Bilbao đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, khi chấn thương pubalgia (thoát vị vùng háng) chưa hồi phục và tình trạng còn chuyển biến xấu.

Thong ke kho tin cua Endrick hinh anh

Thống kê khó tin của Endrick

1 giờ trước 10:00 28/1/2026

0

Chỉ sau 2 trận khoác áo Lyon tại Ligue 1, Endrick ghi dấu ấn đậm nét với kỹ thuật và khả năng dứt điểm ấn tượng.

Duy Anh

chuyển nhượng chuyển nhượng Premier League Ngoại hạng Anh

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý