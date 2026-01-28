Monaco đang xem xét nghiêm túc khả năng chia tay Paul Pogba, chỉ chưa đầy hai năm sau khi tiền vệ người Pháp cập bến sân Stade Louis II với nhiều kỳ vọng lớn lao.

Monaco cân nhắc cắt hợp đồng với Pogba.

Theo Gazzetta dello Sport, dù hợp đồng của Pogba còn thời hạn tới mùa hè năm 2027, ban lãnh đạo Monaco không loại trừ phương án tìm lối thoát cho cả hai bên. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh quá trình tái xuất của nhà vô địch World Cup 2018 diễn ra không như mong đợi.

Sau án cấm thi đấu liên quan đến doping, Pogba trở lại sân cỏ với mục tiêu làm mới sự nghiệp, song thực tế lại phũ phàng hơn nhiều so với dự tính ban đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Pogba mới chỉ có vỏn vẹn khoảng 30 phút thi đấu kể từ khi được phép trở lại. Những vấn đề thể trạng liên tiếp bủa vây tiền vệ sinh năm 1993, khiến anh không thể duy trì nhịp tập luyện ổn định. Sau khi bỏ lỡ phần lớn giai đoạn đầu mùa để điều trị, Pogba tiếp tục gặp thêm những trục trặc trong quá trình hồi phục, buộc ban huấn luyện phải rất thận trọng.

Pogba đóng góp ít ỏi cho Monaco.

Lần gần nhất người hâm mộ được chứng kiến Pogba xuất hiện trên sân đã cách đây gần hai tháng, trong trận gặp Brest. Khi đó, anh chỉ thi đấu khoảng 20 phút trước khi tiếp tục vắng mặt ở các vòng đấu sau. Từ đầu mùa giải Ligue 1 tới nay, Pogba mới góp mặt đúng 3 trận trong màu áo Monaco, con số quá khiêm tốn so với danh tiếng và kỳ vọng dành cho anh.

Phong độ và thể trạng bấp bênh của Pogba đang đặt Monaco vào thế khó, nhất là khi đội bóng cần những nhân tố ổn định để theo đuổi các mục tiêu dài hạn.

Trong ngày trở lại Monaco, Pogba từng tỏ ra đầy lạc quan khi khẳng định sẽ tận dụng cơ hội để vực dậy sự nghiệp, thậm chí nuôi tham vọng cạnh tranh suất dự World Cup 2026. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, kịch bản đó đang trở nên ngày càng xa vời.

Pogba ghi bàn ở buổi tập của Monaco Paul Pogba ghi bàn trong buổi tập của AS Monaco, qua đó sẵn sàng cho màn tái xuất ở trận gặp Paris FC thuộc vòng 11 Ligue 1 ngày 2/11.