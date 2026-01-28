Công việc của Solskjaer sau khi bị MU từ chối

HLV Ole Gunnar Solskjaer dự kiến sẽ quay trở lại Anh làm việc trong tuần này.

Solskjaer sẽ trở lại Anh làm việc cho UEFA trong vai trò quan sát viên kỹ thuật.

Đầu tháng này, HLV Solskjaer bất ngờ được liên hệ để tái xuất tại Old Trafford sau khi MU sa thải HLV Ruben Amorim. Ông thậm chí có những cuộc trao đổi với lãnh đạo CLB về phương án trở thành HLV tạm quyền cho tới hết mùa giải. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" cuối cùng chọn Michael Carrick, khiến HLV Solskjaer lỡ cơ hội trở lại cầm quân tại đội bóng cũ.

Trong bối cảnh chưa tìm được bến đỗ mới, Solskjaer hiện tập trung vào công việc với UEFA. Cựu thuyền trưởng MU được chọn đảm nhiệm vai trò quan sát viên kỹ thuật tại Champions League. Ông sẽ trở lại Anh vào rạng sáng 29/1 (giờ Việt Nam) và có mặt tại Anfield để theo dõi trận đấu giữa Liverpool và Qarabag. Chỉ cần không thua, Liverpool sẽ chính thức chắc suất vào vòng knock-out.

HLV Solskjaer không phải cái tên duy nhất góp mặt trong danh sách quan sát viên kỹ thuật của UEFA. Những HLV danh tiếng khác như Ange Postecoglou, Gareth Southgate hay Roberto Martinez cũng tham gia công việc này. Trong đó, HLV Postecoglou gần nhất theo dõi trận Arsenal đánh bại Inter Milan với tỷ số 3-1.

Solskjaer khi sát cánh cùng Carrick. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, dù không được lựa chọn dẫn dắt MU, Solskjaer vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho Carrick. Cựu tiền vệ MU tiết lộ cả hai đã nói chuyện và mối quan hệ giữa họ vẫn rất khăng khít.

"Chúng tôi đã trải qua nhiều thứ tốt đẹp cùng nhau. Ole hoàn toàn ủng hộ tôi và chúc tôi những điều tốt đẹp nhất", Carrick chia sẻ. Carrick từng là đồng đội của Solskjaer ở mùa giải 2006/07 và sau đó là thành viên ban huấn luyện dưới thời HLV người Na Uy tại Old Trafford.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.