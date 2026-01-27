7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Tiền vệ 21 tuổi Fer Lopez gia nhập Wolves với giá 23 triệu euro cùng nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, anh mới ra sân 9 lần ở mùa này và đang cho thấy khả năng thích nghi kém. "Bầy sói" phải để Lopez trở lại Celta Vigo thi đấu dưới dạng cho mượn đến hết mùa, qua đó giúp cầu thủ tìm lại phong độ.