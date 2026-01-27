7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

|
Hậu vệ trái 19 tuổi Patricio Pacifico gia nhập Barcelona từ Defensor Sporting theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt 1,8 triệu euro vào hè năm nay.
|
PSG trả đến 8,2 triệu euro, con số cao hơn mức phí giải phóng hợp đồng để sở hữu Dro, tài năng trẻ sáng giá của lò đào tạo Barcelona. Hợp đồng của cầu thủ chạy cánh 18 tuổi có thời hạn đến hè 2030.
|
Paris Maghoma mới chỉ được ra sân 2 lần tại Premier League mùa này nên được Brentford đem cho Norwich mượn đến cuối mùa giải, kèm điều khoản mua đứt.
|
Tiền vệ 21 tuổi Fer Lopez gia nhập Wolves với giá 23 triệu euro cùng nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, anh mới ra sân 9 lần ở mùa này và đang cho thấy khả năng thích nghi kém. "Bầy sói" phải để Lopez trở lại Celta Vigo thi đấu dưới dạng cho mượn đến hết mùa, qua đó giúp cầu thủ tìm lại phong độ.
|
Guido Rodriguez là nhà vô địch World Cup 2022 nhưng không thể thích nghi với môi trường Premier League. Anh vừa bị West Ham đẩy sang Valencia theo hợp đồng không tiết lộ.
|
Yisa Alao, hậu vệ trái 17 tuổi được Chelsea chiêu mộ với giá 575.000 euro từ Sheffield Wednesday, kèm điều khoản thưởng trong tương lai. Alao sẽ được trui rèn ở đội trẻ, trước khi có cơ hội chen chân lên đội hình chính.
|
Lucas Cepeda thi đấu ấn tượng tại Chile trong màu áo Colo-Colo và được CLB Elche của La Liga chiêu mộ với giá 1,85 triệu euro, hợp đồng kéo dài đến 2030.
