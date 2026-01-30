MU có quyết định dành cho Palmer

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ sáu, 30/1/2026 08:54 (GMT+7)
MU xác định Cole Palmer là thương vụ vượt quá khả năng tài chính và không phù hợp với định hướng chuyển nhượng.

Theo Mirror, giới thượng tầng tại Old Trafford có các cuộc thảo luận cấp cao và đi đến kết luận rằng Palmer nằm ngoài tầm với của CLB. Chelsea được cho là chỉ chấp nhận nhả trụ cột nếu nhận được mức phí kỷ lục bóng đá Anh. Ngược lại, MU không sẵn sàng chi đậm, nhất là trong bối cảnh họ còn nhiều nhu cầu cấp thiết khác.

Thực tế, hàng công không phải ưu tiên số một của "Quỷ đỏ" lúc này. MU vừa chiêu mộ Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, qua đó tăng đáng kể chiều sâu và chất lượng ở tuyến trên. Ban huấn luyện được cho là hài lòng với những gì đang có, đồng thời CLB cũng đặt mục tiêu giữ chân đội trưởng Bruno Fernandes bằng bản hợp đồng dài hạn.

Thay vì theo đuổi "bom tấn" trên hàng tấn công, MU chuyển trọng tâm sang tuyến giữa. Khoảng trống lớn sẽ xuất hiện sau sự ra đi của Casemiro. Việc tìm kiếm một tiền vệ trụ đẳng cấp, có khả năng định hình lối chơi trong nhiều năm tới, được xem là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất.

Danh sách rút gọn của MU bao gồm Adam Wharton (Crystal Palace), Elliot Anderson (Nottingham Forest) và Carlos Baleba (Brighton). Đây là những gương mặt trẻ, giàu tiềm năng và khẳng định được mình tại Premier League.

Với Palmer, hợp đồng gia hạn tới năm 2033 cùng Chelsea càng khiến mọi khả năng ra đi trở nên xa vời. MU tin rằng những tin đồn vừa qua mang nhiều màu sắc định hướng hơn là một cơ hội thực tế. Vì thế, họ chọn cách dứt khoát từ bỏ thương vụ.

