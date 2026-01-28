Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU buộc phải phá lệ nếu chiêu mộ Palmer

  • Thứ tư, 28/1/2026 18:00 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Tin đồn MU theo đuổi Cole Palmer đặt Sir Jim Ratcliffe trước bài toán khó, khi thương vụ có thể buộc CLB phải phá vỡ quy tắc chuyển nhượng cốt lõi.

Cole Palmer là ngôi sao hàng đầu tại Anh lúc này. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh gần đây bất ngờ tiết lộ Cole Palmer được liên hệ với MU. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh MU có dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Hai chiến thắng liên tiếp trước Man City và Arsenal giúp "Quỷ đỏ" vươn lên vị trí thứ 4 tại Premier League.

Theo The Guardian, Palmer đang nhớ nhà và cân nhắc khả năng trở lại Manchester vào mùa hè 2026, với MU được xem là điểm đến tiềm năng. Cầu thủ 23 tuổi được cho là không thật sự tận hưởng cuộc sống ở London và nhớ những người bạn tại quê nhà.

Nhưng nếu theo đuổi Palmer, MU có thể phải đi ngược lại một trong những "quy tắc bất thành văn" mà Sir Jim Ratcliffe áp dụng kể từ khi INEOS tiếp quản mảng bóng đá tại Old Trafford.

Theo đó, CLB hạn chế ký hợp đồng với các "Galactico", ưu tiên cấu trúc đội hình hơn là những ngôi sao đắt giá. Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox định hình lối chơi, còn HLV chỉ xác định vị trí cần bổ sung và lựa chọn từ danh sách phương án có sẵn.

Palmer hiện là một trong những cầu thủ tấn công nổi bật nhất Premier League. Theo Transfermarkt, giá trị chuyển nhượng của anh vào khoảng 120 triệu euro. Mức phí và đãi ngộ cao khiến Palmer bị xếp vào nhóm "Galactico", điều Ratcliffe muốn tránh.

Vì thế, câu chuyện Cole Palmer phản ánh rõ lựa chọn chiến lược mà MU sắp phải đối mặt. Họ kiên định với triết lý xây dựng dài hạn, hay chấp nhận phá lệ để mang về một ngôi sao có thể thay đổi cục diện.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

